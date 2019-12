Dálnice D11 z Trutnova na státní hranici získala územní rozhodnutí

Stavební úřad vydal dokument pro hraniční úsek dálnice ve středu.

„Na úsek se již nyní zpracovává dokumentace pro stavební povolení a v případě nabytí právní moci územního rozhodnutí bychom chtěli už v příštím roce zahájit výkupy pozemků,“ uvedl šéf Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Mátl.

D11 z Prahy do Hradce Králové a na státní hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978 a od roku 2017 dálnice končí v Hradci Králové. Ve výstavbě jsou dva úseky z Hradce Králové do Jaroměře o celkové délce 22,4 kilometru. Z plánovaných 154 kilometrů dálnice se jezdí zhruba po 91 kilometrech.

Úsek D11 z Jaroměře na státní hranici o délce 40,8 kilometru je rozdělen na úseky Jaroměř - Trutnov a Trutnov - hranice. U úseku z Jaroměře do Trutnova ŘSD také žádá o vydání územního rozhodnutí, vydáno by mohlo být v prvním pololetí 2020.

ŘSD také pro oba úseky letos zadalo práce na projektování dokumentace pro stavební povolení. Stavba by mohla začít v letech 2024 až 2025.

V Královci u Trutnova se má D11 napojit na budovanou polskou silnici S3. Poláci by podle dřívějšího Mátlova vyjádření mohli být se svou dálnicí na hranicích v letech 2022 až 2023, tedy zhruba o pět let let dřív než česká strana.

Dálnice D11 z Hradce Králové až na hraniční přechod do Polska v Královci na Trutnovsku by měla být podle nedávného prohlášení ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) hotová do konce roku 2028. To je o tři až čtyři roky déle, než uváděl Kremlíkův předchůdce v ministerském křesle Dan Ťok (za ANO).Obce i kraj se toho obávají.