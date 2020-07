Třetina pokoronavirové podpory může jít do dopravy, říká Havlíček

Veřejnou dopravu objednává necelá tisícovka úřadů a institucí. V koncepci dopravy uvádíte, že by měl vzniknout celonárodní koordinátor, který do systému přinese řád. Jaké pravomoci třeba vůči krajským organizátorům dopravy by měl mít?

Roli krajů jako objednavatelů dopravy intenzivně řešíme. Není to zatím definitivní, ale já s kolegy se kloníme k tomu, že role krajů dává smysl a jejich úloha je nepochybně v oblasti objednávání regionální autobusové dopravy a­ městských drah. Přenos celého systému veřejné dopravy pouze pod střechu ministerstva by nepřinesl to, co si od toho mnozí slibují. K řešení je ovšem otázka regionální železniční dopravy. Cestující se často přepravují na větší vzdálenost, než je jeden kraj, řada vlaků má i čtyři objednatele na různých úsecích, a tedy by mohlo být výhodné objednávání z jednoho místa. Rozhodující je, aby pasažér vnímal veřejnou dopravu jako celistvý a ­provázaný systém.