České dráhy napadly soutěž, ve které zvítězila konkurenční Arriva

„Ministerstvu dopravy byly doručeny námitky Českých drah proti výběru dopravce na lince R14. Budeme se s nimi seznamovat,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Co České dráhy ve stížnosti nechtěl úřad ani státem vlastněný dopravce komentovat.

Pokladny a zabezpečovací zařízení

Podle zákulisních informací MF DNES jsou hlavními připomínkami výtky úřadu, že se pravidla tendru měnila za pochodu tak, aby konkurenční firma měla šanci se svojí nabídkou uspět. O provozu linek totiž původně jednalo ministerstvo dopravy pouze s Českými drahami, následně se ale do notifikačního procesu vložila Arriva a poslala ministerstvu vlastní nabídku. Ta ale neplnila původní zadání ministerstva dopravy zejména v otázce vybavení použitých vozidel jednotným evropským zabezpečovacím zařízením ETCS, které bude od roku 2025 na části trasy povinné. Následné pozměnění podmínek, kdy úřad požadavek na zabezpečovací zařízení z požadavku vyškrtl, si už ale Český stát nenechal posvětit evropskou komisí, a tím měl údajně porušit unijní podmínky přidělování kontraktů na železnici.

V pondělí 5. října rozhodlo ministerstvo dopravy kromě uvedené trati ještě o lince spojující Ostravu s Olomoucí přes Krnov. Tu mají podle rozhodnutí i nadále obsluhovat české dráhy, zatímco u trati přes Liberecký kraj se ministerstvo rozhodlo pro nabídku alternativního dopravce, která během sedmi let státu ušetří 300 milionů korun. Rozhodnutí vybírat především na základě nižší ceny už podle serveru Zdopravy.cz kritizoval Liberecký kraj. Tomu vadí, že se během sedmileté smlouvy nepočítá s nasazením nových vozidel a na trati budou po celou dobu jezdit tři desítky let staré vlaky. Původní záměr státu totiž počítal s tím, že se během pěti let společně s povinností vybavit vozidla drahým zabezpečovacím zařízením obmění i vozidlový park.

I bez pořízení nových vozidel a ponechání na trati dosavadní motorové vlaky řady 843 byla nabídka Českých drah dražší, než konkurence. Podle stížnosti mimo jiné proto, že ČD kalkulovaly s celou řadou nákladů vyplývajících z původních Unií posvěcených požadavků. Například s tím, že cestujícím zůstanou otevřené pokladny na nádražích, což je náklad, který konkurenční nabídka neobsahuje.

O dalším postupu Českých drah dnes bude jednat dozorčí rada společnosti. Postavení managementu firmy totiž není záviděníhodné. Například při loňském rozdělování železničních linek, kdy dopravce přišel o část kontraktů na rychlíkové trati mezi Brnem a Ostravou, nebo z Prahy do Tanvaldu nebo Českých Budějovic přes Příbram mělo vedení firmy neoficiální zákaz podávat k rozhodnutí státních orgánů připomínky. Ministerstvo dopravy totiž zastupuje vlastníka a rozhoduje prostřednictvím řídícího výboru a dozorčí rady o složení managementu firmy.

Neplatilo to ale vždy. Například před pěti lety při výběrovém řízení na provoz linky mezi Plzní a Chebem se České dráhy obrátily se stížností na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten sice soutěž zastavil, exministr Dan Ťok nicméně provoz na trase přidělil společnosti GW Train Regio, která ve zrušené soutěži nabídla nejnižší cenu.