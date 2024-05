Děti málo sportují, tloustnou. Změnit to má nový taneční projekt

Představení projektu proběhlo v úterý v pražské galerii Mánes. Projekt i-Dance Challenge je určen pro děti ve věku od osmi do patnácti let a láká na virtuální prostředí podobné počítačové hře a na známé chytlavé skladby zajímavé pro konkrétní věkové skupiny. Projekt využívá aplikaci pro chytré telefony. V ní je několik tanečních úrovní, jimiž účastník postupně prochází. Veškerá interakce probíhá online.

Účastníci si napřed vytvoří profil na webových stránkách i-Dance Challenge. Pak si vyberou tanečnici nebo tanečníka jako vzor – a snaží se tanec svého vzoru okopírovat. Poté se v aplikaci natočí na mobil. Umělá inteligence pak jejich výkon vyhodnotí a podle výsledku je buď vyzve k opakování, nebo odemkne další úroveň s novou choreografií.

„Veškeré procesy jsou jednoduché a neuvěřitelně chytlavé. Pokusů a oprav může být víc, takže to děti přiměje k tréninkům a k opakování, tedy k většímu pohybu,“ popsal Jakub Mazůch, profesionální tanečník, lektor a finalista 12. řady StarDance.

Mazůch je zároveň hlavním choreografem instruktážních videí v aplikaci. Vedle něho budou jako „avataři“ tančit profesionální tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková a Adriana Mašková.

„Hned po spuštění výzvy jsme to s dětmi zkoušeli a všechny to chytlo! Byla to opravdu zábava,“ popisuje Bartuněk Hrstková.

„Jde vlastně o takovou virtuální taneční akademii. Ráda bych, aby tento projekt formou hry přivedl děti nejen k tanci, ale i pohybu obecně,“ přeje si Mašková.

Podle vývojářů je aplikace jednodušší, než tomu je u herních konzolí typu Xbox Kinect. Tam se pro snímání pohybu využívá speciální kamera, což u i-Dance Challenge potřeba není. Stačí jen chytrý telefon s klasickou kamerou.

„Aplikace je schopná rozpoznat celkem 17 unikátních bodů po celém těle tanečníka v každém snímku videa a sleduje odchylky těchto bodů od referenčních bodů,“ popisuje Jan Horák, specialista na umělou inteligenci.

Děti sportují čím dál méně...

Jedním z cílů nového projektu je přimět děti k většímu pohybu. Pokles počtu sportujících dětí v Česku se totiž dále prohlubuje. Zatímco v roce 2022 chodilo pravidelně do sportovních klubů 51 % dětí, v letošním průzkumu od agentury SANEP počet klesl na 46 procent.

U mládeže také strmě upadá zájem o pohybové aktivity vůbec. V roce 2021 nesportovalo 25 % dětí, do letoška tento podíl významně narostl. Podle aktuálního průzkumu, do kterého se zapojilo skoro 17 tisíc rodičů z celé republiky, nesportuje – v jakékoli podobě – už 37 procent dětí.

„Koronavirus zasadil organizovanému sportu těžkou ránu: některé děti se už k pravidelnému pohybu nevrátily. V současné době je navíc patrné, že pro rodiny s dětmi jsou tréninky v klubech nákladnou položkou, a tak ze sportu odcházejí,“ dodal Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR.

„Negativní trendy se nám stále nepovedlo ani zastavit, natož je obrátit. Potřebujeme větší pozornost a zájem státu o problematiku pohybu u dětí. Mládež se totiž řítí do katastrofy: hrozí, že děti budou nezdravé, tlusté a psychicky neodolné,“ dodal Ertl.

Aktuální stav není dobrý ani ohledně návyků a přístupu dětí k přirozenému pohybu během dne. Podle Světové zdravotnické organizace je vhodné, aby se děti ve věku 5 až 17 let hýbaly minimálně 60 minut denně.

K tomu však mají české dětí hodně daleko. V současné době vykonává mírnou fyzickou aktivitu například ve formě procházek či domácích prací po dobu 30 až 60 minut denně 28 % dětí – v roce 2022 to bylo 31 procent. Pouze do půl hodiny se takto pravidelně hýbe 59 % dětí, víc než hodinu pak pouhých třináct procent.

Alarmující jsou také další výsledky z průzkumu agentury SANEP, podle něhož si 66 % rodičů vybírá sportovní aktivity podle ekonomických možností rodiny. Pouze 10 procent rodičů dětí uvedlo, že jejich výběr sportu není ovlivněn financemi.

„Zcela jednoznačně se projevuje negativní vliv inflace – sportovní kroužky a tréninky začínají být drahé. Situace se lepšit nebude, protože kluby pod tíhou neustálého zdražování jsou bohužel nucené zvyšovat členské příspěvky,“ myslí si Ertl.

...a čím dál víc času tráví před obrazovkou nebo displejem

Podle dat se prodlužuje doba, kterou děti stráví na elektronických zařízeních. V letošním průzkumu 30 % rodičů uvedlo, že jejich děti hrají na mobilním telefonu, počítači nebo na televizi dvě až tři hodiny denně. Naopak klesá počet dětí, co takto tráví svůj volný čas do maximálně jedné hodiny. Podle průzkumu už jsou to jen čtyři procenta. „Dobu, kterou děti věnují zábavě s elektronickými přístroji 59 % rodičů neorganizuje a 41 % rodičů ji ani nepodmiňuje jinou aktivitou, například splněním školních nebo domácích povinností,“ upřesnil Zdeněk Ertl.

Podle Ertla stát selhává v prezentaci pohybu jako zdravého životního stylu, což má za následek větší čas strávený u elektronických zařízení. „Z těchto dat je patrné, že se stále nedaří prezentovat sport a pohyb jako nutnou podmínku pro celkové zdraví obyvatel nebo jako nejlepší prevenci proti různým druhům chorob,“ varuje Ertl.

Nechají se děti zlákat k tanci?

Přitáhnout děti k pohybové aktivitě má právě nový projekt I-Dance Challenge. Autoři se aplikací snaží dostat do prostředí, kde děti tráví stále více času. A doufají, že se jim podaří přimět děti k většímu pohybu.

Velkým lákadlem pro děti by mělo být, že celý projekt vygraduje velkolepou závěrečnou I-Dance Challenge Show, která se uskuteční v listopadu v Pražské O2 areně. Do něho se probojuje 300 nejlepších tanečníků. Show bude probíhat formou flashmob, kdy účastníci budou tančit v jeden moment stejnou choreografii pod vedením profesionálních tanečníků.