KOMENTÁŘ: Ať se už děti nehýbají vůbec! Stát cílí na úspěch, ne na většinu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Fyzická kondice dětí se stále zhoršuje? No a co? Tak ať se děti nehýbají vůbec! Zdá se vám to absurdní? Mně také, ale bohužel nejde o špatný vtip ani o holý nesmysl, ale jako vždy o peníze, píše ve svém komentáři pro MF DNES předseda Sdružení sportovních svazů České republiky Zdeněk Ertl.