Děti ztrácejí pohybové dovednosti, pomoc mají vyškolení trenéři na tělocviku

Aby mládež ke sportu přivedl, musel být trenér mladých florbalistů na Spartě podle svých slov kreativní. Při organizaci turnajů ho například štvalo, že se při něm hádají rodiče malých hráčů. A tak vymyslel „míchačku“, tedy mladé florbalisty pomocí losu poskládal do zcela nových týmů s jinými hráči.

„Atmosféra na turnajích byla najednou zcela jiná. Děti se musely naučit spolupracovat s úplně jinými spoluhráči, byla to taková zábavná simulace pracovního života,“ popisuje Michal Eisenkolb, první vítěz soutěže o nejlepšího trenéra mládeže „Díky, trenére“, do které trenéry nominují jejich svěřenci.

Koronavirová situace vede podle slov dnes již bývalého trenéra k tomu, že dětem začíná pohyb čím dál méně chybět. „Množí se děti, které zjistí, že jim vyhovuje více ležet na gauči u televize, a lenost u nich převládne. Pokud je nevrátíme zpátky ke sportu, bude to mít fatální následky. Vždyť sport učí děti se prosazovat ve světě, věřit si, pracovat v kolektivu,“ vysvětluje Eisenkolb.

Ubývá dětí i trenérů

Na další olympijské medaile si však zřejmě budeme muset počkat. Víra v mladou generaci není podle průzkumu agentury Ipsos mezi sportovními trenéry velká. Pohybové dovednosti dětí se podle čtyř pětin trenérů v posledních třech až pěti letech zhoršily.

Průzkum mezi trenéry agentury IPSOS

Děti ve všech věkových kategoriích přitom podle Radka Jalůvky, ředitele agentury Ipsos, zájem o sport mají. Asi osmdesát procent trenérů označilo za hlavní důvod úbytku dětí ve sportu restrikce při covidové epidemii. Nezájem o sport ze strany dětí zmínila jen necelá pětina trenérů. „Je vidět, že když se dětem podá ruka a něco se jim nabídne, tak zájem mají,“ uvádí Jalůvka.

Přes osmdesát procent oslovených trenérů uvedlo, že kvůli omezením při epidemii covidu–19 ubylo sportujících dětí. Průzkum rovněž ukázal, že mladí lidé často opouštějí práci trenéra. Ke sportu se děti přitom snaží kromě rodičů přivést právě mládežničtí koučové a koučky. Mnoho z nich to dělá zadarmo či za minimální příspěvek ke své hlavní práci. Podle dat odliv trenérů zřejmě souvisí právě s úbytkem dětí. „Zájem o organizovaný sport všeobecně klesá, a to právě u klíčové kategorie dětí od 12 do 15 let. Tam je velký zlom. Jenže najednou zjišťují, že jim ty sporty nechybějí,“ prohlašuje Michal Eisenkolb.

Jen tak si kopat na zahradě

Problémem dětí v Praze je podle expertů i nedostatek implicitního, tedy neuvědomovaného učení.

„Představte si třeba, že si dítě vezme míč a jde si na zahradu kopat. Samo objevuje kopy, samo se učí balon ovládat. Dříve jsme hrávali sami hokej a fotbal, nikdo nás netrénoval, všechno šlo z dítěte samotného,“ vysvětluje sportovní psycholog Marian Jelínek. Zádrhel není podle něj v tom, že by dnešní děti byly méně nadané nebo línější. Děti z velkých měst mají oproti těm z vesnice více jiných aktivit, které mohou upřednostnit před sportem. Právě to může být podle psychologa problém. „V současnosti je těch možností tolik, že samy od sebe implicitnost už neprokazují.“

Trenéři do výuky

Díky, trenére Sportovně-společenská akce chce ocenit ty, kteří přivedou ke sportu co nejvíce dětí a naučí je, aby měly rády pohyb, smysl pro povinnost a fair play. Přihlásit oblíbeného trenéra či trenérku do ankety lze na webu www.dikytrenere.cz. Čas na přihlášení a vyplnění dotazníku je do konce dubna. Jedním z vítězů této ankety je například Michal Eisenkolb, který vychovává florbalisty z pražské Sparty.

Problém, který může mít devastující následky pro budoucnost nastupující generace, chce řešit také vedení hlavního města. Praha podpoří pěti miliony korun program, který zapojuje vyškolené trenéry do výuky tělesné výchovy na základních školách.

„Ve škole si děti vytvářejí emoční vazbu k pohybu už v raném věku, a to bez tlaku na výkon. Dále je důležité zlepšovat jejich pohybovou gramotnost. Kladné hodnocení na zapojení sportovních trenérů ve školách zaznamenáváme i ze strany učitelů, kteří tandemové propojení vítají,“ uvedl Vít Šimral (Piráti), pražský radní pro oblast školství a sportu.

Děti v rámci projektu v jedné ze dvou hodin tělesné výchovy týdně dostanou možnost vyzkoušet si trénink některého ze sportovních odvětví za účasti kvalifikovaných trenérů. Konkrétně si děti vyzkoušejí například americký fotbal, basketbal, gymnastiku, házenou, florbal, fotbal, tanec nebo judo.