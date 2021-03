Děti teď nic neláká k pohybu. A může být hůř, varuje trenér a děkan Cacek

Podle Cacka oba covidová škodí všem. Jednu z jejích největších „obětí“ představují děti. Nemohou se prezenčně učit a současně jim vzala společné tréninky ve sportovních klubech či volnočasové kroužky. Ztrácejí proto pohybové návyky. „Trochu se bojím u dětí návratu k organizovanému sportu, který bude složitý. Řada z nich nebude mít vnitřní motivaci a chuť se sebou samými něco dělat,“ říká Cacek.

Stanou se z nás kvůli covidu lenoši, pro které přestane být sport běžná součást života?

Covid na určitou dobu ovlivní chování a zdravotní stav společnosti. Nemyslím si však, že by se z nás stala línější populace. Jen budeme asi aktivity směřovat do trochu jiných oblastí a je možné, že třeba ty pohybové nebudeme dělat v takové míře jako v době předcovidové. Z celosvětových výzkumů jednoznačně vyplývá, že míra pohybové aktivity klesá, čas strávený sedavým způsobem života roste, mění se typický spánkový rytmus, zejména u dětí, které chodí později spát. To souvisí se současnými omezeními.