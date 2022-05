Veslaři testují kondici dětí po pandemii, chybí hlavně všestrannost

Test už podstoupilo 1 760 dětí od šestých do devátých tříd. Cílem je ukázat, jaká je po dvouletém období, jež sportování příliš nepřálo, jejich fyzická síla i vytrvalost.

Trenéři několik týdnů vyráželi do škol se třemi typy trenažérů – cyklistickým, veslařským a lyžařským, ke kterému si školáci mohli zkusit i laserovou biatlonovou malorážku. Na strojích se pokusili dosáhnout hranice svých možností. Z jejich výsledků a výkonů má vzniknout srovnávací studie, která poslouží školám samotným, ale i například krajskému odboru školství.

Kompletní výsledky budou na stole až v průběhu května. „Je to poměrně náročné na zpracování, prošlo nám rukama opravdu hodně čísel. Zatím máme hotové dílčí závěry za jednotlivé školy,“ nastiňuje předseda Veslařského klubu Hodonín Filip Švrček.

Na těch je podle něj jasně vidět, kde je tělocvik dobře vedený jako součást kvalitní výuky a kde se naopak odkrývá prostor pro zlepšení. „Od toho se pak odvíjí i forma dětí, jejich motivace a kvalita sportovních výsledků,“ poukazuje Švrček na to, že na vedení tělocvikářů a samozřejmě rodičů záleží nejvíce.

Obecně je ale vidět, že školáci na tom fyzicky nejsou špatně. „Kdybych to měl vzít jen z našeho pohledu veslařů, našli jsme na školách spoustu talentovaných dětí s obrovskými předpoklady po fyziologické, ale i mentální stránce, protože závodění je také o hlavě. My bychom si mezi nimi vybrali,“ směje se.

Ostatně unikátní test měl být původně hlavně náborem nových veslařů a začátkem spolupráce se školami. Shromážděná data se ovšem ukazují jako mnohem cennější.

Tělocvik není na vyvenčení

Výstupy se tak školám, politikům i školskému odboru vrátí spolu s návrhy, na čem zapracovat. „V Hodoníně už pracujeme s mladšími dětmi od třetí do páté třídy. Fungujeme obdobně jako projekt Trenéři do škol, pomáháme se změnami v tělocviku. A tento lokálně zavedený systém by se mohl aplikovat také v širším měřítku,“ míní Švrček.

První výsledky testování na trenažérech totiž ukázaly, kde jsou slabiny. „Neviděli jsme nikoho s extrémní nadváhou, nedá se ani říct, že by děti byly abnormálně nešikovné. Nicméně chybí jim všestrannost,“ podotýká předseda veslařů s tím, že to je i častá chyba škol.

Podporují totiž třeba jen jeden druh sportu – například florbalisty či fotbalisty, kteří jsou tu vynikající, nicméně sportovců, kterým jde, na co sáhnou, moc není.

Za vzor v tomto směru dává základní školu v Dolních Bojanovicích na Hodonínsku, kde tělocvik funguje jako plnohodnotný předmět. „A přesně to potřebujeme. Aby nebyl brán jako něco okrajového – jako hodina, kdy se jdou děti vyvenčit. Ale aby to byl předmět, kterému je třeba se věnovat,“ poznamenává Švrček.

Projekt veslařů vyvrcholí v druhé polovině května. To se do Hodonína sjedou děti, které dosáhly na trenažérech nejlepších výsledků, na kontaktní závod. V tu chvíli už by s výstupy studie mohly jednotlivé školy také začít pracovat.