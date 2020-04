Většině školáků chybí každodenní pohyb. Každý pátý bojuje s nadváhou

Vyplývá to z nejnovějších zjištění výzkumníků z Univerzity Palackého v Olomouci. Do výzkumu se zapojilo kolem 13 000 dětí ve věku 11 až 15 let z 230 škol z celého Česka. Sportu se podle něj věnuje 72 procent chlapců a 61 procent dívek. Děti jsou dnes však méně aktivní než před čtyřmi roky.

Zatímco tehdy se pohybu denně věnovala asi čtvrtina chlapců a kolem pětiny dívek, loni to bylo o zhruba tři procentní body méně. Obecně se více hýbou děti z bohatších rodin. Zájem o sport pak klesá s věkem.



„Dětem chybí neorganizované hraní venku i aktivní doprava do školy nebo do kroužků,“ uvedl vedoucí výzkumu Michal Kalman. Například pěšky chodí do školy zhruba 55 procent dětí, ale na kole tam jezdí jen kolem čtyř procent. Samy děti by se přitom podle Kalmana rády hýbaly víc. Narážejí však často na řadu překážek, jako jsou například neudržované chodníky či chybějící cyklostezky. Zhruba 70 procent jich uvedlo, že u školy chybí místo, kde by mohly zaparkovat kolo.

Za nedostatkem pohybu může být podle Kalmana rovněž neúčast v hodinách tělesné výchovy na školách. Omezená docházka do tělocviku se podle výzkumu týká pětiny školáků. Plně je z hodin tělesné výchovy omluveno pět procent dětí. Poměrně velká skupina je osvobozena částečně (asi 13 procent).

Odborníci upozornili, že zároveň přibývá dětí s nadměrnou tělesnou hmotností. Zatímco nyní se nadváha či obezita týká každého pátého dítěte ve věku 11 až 15 let, v roce 2018 mělo nadváhu 15 procent a obezitu šest procent z nich.

Pohyb dětí by se proto podle odborníků měl víc podporovat. Školy by například mohly dětem vytvořit podmínky k pohybu o přestávkách a zařazovat pohybové aktivity i do výuky, řekl Kalman. Vyslovil se také pro navýšení hodin tělesné výchovy, větší podporu pohybových kroužků a zpřístupnění školních hřišť po výuce.