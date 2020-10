Rychlíky mezi Ústím a Pardubicemi přes Liberec bude vozit Arriva

„Společnost Arriva vlaky bude provozovat linku R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem za 176 milionů ročně, celková kompenzace v rámci sedmileté smlouvy tak bude činit 1,238 miliardy korun. U linky R27 Olomouc – Krnov – Ostrava budou pokračovat další dva roky České dráhy, kterým ministerstvo vyplatí celkovou kompenzaci ve výši 232 milionů korun,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Zůstanou stará vozidla

Spojení z Ústí do Pardubic je fakticky rozdělené mezi dvě linky. První část úseku mezi Ústím nad Labem a Libercem obsluhují a do poloviny prosince i nadále budou rychlíky Ploučnice Českých drah. Spojení z Liberce do Pardubic přes Hradec Králové obsluhují rychlíky Ještěd. Na obou spojích v současnosti České dráhy provozují motorové soupravy 843 vyráběné v devadesátých letech minulého století.

Stejné stroje měly podle podle nabídky Českých drah zůstat i nadále, zatímco Arriva nabídla motorové vozy 845. Jde o soupravy vyráběné v osmdesátých a devadesátých letech v Německu, který nyní tvoří páteř tuzemských linek Arrivy.

„Na rychlíkovou linku R14 z Liberce do Pardubic a do Ústí nad Labem vyjedou vlaky, které cestující znají z našich rychlíků z Prahy do Tanvaldu, Českých Budějovic, Kladna nebo z trasy Kolín – Šluknov. Všechna vozidla prošla rekonstrukcí a budou mít třeba dvě toalety s uzavřeným systémem, exkrementy už nebudou padat na koleje. Jedna z toalet bude přístupná i zdravotně znevýhodněným lidem,“ uvedl mluvčí dopravce Jan Holub. Vozy budou mít wi-fi připojení, nebo zásuvky pro dobíjení elektroniky.

Tyto stroje nabídla Arriva i na druhé z linek, kde ale podle ministerstva dopravy nepřišla s podobně významnou úsporou nákladů na provoz jako na lince mezi Ústím a Pardubicemi. Ministerstvo proto zvolilo nabídku Českých drah, které zde i do budoucna počítají se stávající vozbou. Tedy rychlíkovými soupravami taženými dieselovou lokomotivou.

Podle ministerstva provoz vlaků na obou linkách ve srovnání se současným stavem zlevní o více než 300 milionů korun. Arrivě bude stát na provoz doplácet 98 korun a 90 haléřů na kilometr. Na druhé trati pak České dráhy budou jezdit s doplatkem 154 korun a 67 haléřů za takzvaný „vlakokilometr“.