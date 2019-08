Města chtějí vypudit kamiony z okresek. Nasaďte mýtný systém, žádají

Zástupci měst a krajů chtějí plošně zakázat tranzit nákladních vozidel na silnicích druhých a třetích tříd. Takové řešení by vytrhlo trn z paty starostům, kteří se nyní snaží nešvar objíždění zpoplatněných silnic řešit instalováním zákazových dopravních značek.

„Tím by se vyřešilo vše. Odpadla by nutnost stanovovat řadu místních úprav, aby nedocházelo k objíždění,“ řekl MF DNES autor návrhu a starosta Všerub na Domažlicku Václav Bernard.

Podobným způsobem si kontroluje pohyb kamionů Slovensko a Rakousko. „Po spuštění nového satelitního mýta tak nebude technická překážka, která by neumožňovala stejný systém zavést i v Česku,“ dodal starosta obce, která se kvůli zpoplatnění nedaleké silnice I/26 z Plzně na německé hranice obává výrazného nárůstu kamionů.

Přeprava věcí po silnici

„V Rakousku to funguje, to je argument pro. Nutná by byla změna legislativy,“ uvedl liberecký hejtman a předseda krajské dopravní komise Martin Půta. Návrh na plošný zákaz tranzitu na silnicích nižších tříd chce proto v září přednést na zasedání krajské dopravní komise, kde by měl být přítomen i ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Nejdříve za dva roky

Protože by bylo nutné změnit zákon, na jehož základě se v Česku vybírá mýto, může toto opatření začít platit nejdříve za dva roky. Podle současného zákona totiž nemůže provozovatel mýta kontrolovat kamiony mimo zpoplatněnou síť.

„Z legislativního hlediska by muselo nejprve dojít k rozšíření mýta na silnice, kde by měla být podobná kontrola vykonávána. Následné technické řešení samotné kontroly je v rámci satelitního mýtného systému poměrně běžnou záležitostí,“ uvedl Miroslav Beneš, tiskový mluvčí společnosti CzechToll.

Právě schopnost zákaz vymáhat je nejdůležitějším předpokladem, který by úřady měly vzít v úvahu před vydáváním jakýchkoliv zákazů pro kamionovou dopravu. To podle generálního tajemníka sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Vojtěcha Hromíře platí i v případě lokálních zákazů prováděných dopravní značkou zakazující tranzit, nebo zákazem vjezdu kamionům nad 12 tun s výjimkou pro dopravní obslužnost.

Bez policistů to nepůjde

„Obě řešení vyžadují instalaci desítek značek a hlavně důslednou kontrolu ze strany policie. Bez ní opatření fungovat nebudou, řidiči to prostě risknou,“ dodal Hromíř. Zároveň poukázal i na problémy, které mají obce při stanovování objížděk, nebo na to, že delší trasa bude méně ekologická.

S tím už kraje zkušenosti mají. Na Liberecku například nyní zadávají zpracování projektových dokumentací k rozmístění zákazů pro tranzit kamionů, které zatěžují oblast Mimoně a Zákup na Českolipsku. „Jen zpracování této dokumentace zabere čtvrt roku,“ uvedl Půta.

Diskusi o objíždění placených úseků rozvířil plán ministerstva dopravy rozšířit síť placených silnic o 880 kilometrů silnic I. třídy. Exministr Dan Ťok zprvu městům a krajům nabídl možnost vybrané komunikace z poplatku vyjmout, jeho nástupce Vladimír Kremlík nápad s takzvaným nulovým mýtem odmítl.

Nejznámějším případem, kdy město zakázalo kamionový tranzit, jsou Říčany u Prahy. Zákaz, který počet kamionů snížil na polovinu, muselo město po čtyřech měsících odvolat. Podle krajského úřadu byl nezákonný. Podobným neshodám by plošný zákaz předešel.