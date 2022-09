Při poruše na dálnici volejte policii, chce ministerstvo. Ta může řešit i odtah

Nově by tak měli mít lidé povinnost volat policii bez odkladu pokaždé, když vozidlo tvoří překážku provozu na dálnici. A to je prakticky vždy, když na ní stojí. „V takovém případě je řidič povinen tuto skutečnost vždy ohlásit policii, a to bez ohledu na to, zda je či není sám schopen vozidlo z dálnice odstranit,“ uvedlo ministerstvo dopravy v návrhu zákona.

Právě odtažení firmami nasmlouvanými přes ŘSD nebo zavolanými policisty se motoristé brání. Dávají totiž přednost asistenčním službám, s nimiž má smlouvu jejich pojišťovna.