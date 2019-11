Přinejhorším rozřežeme svodidla. Kremlík slibuje klidnou zimu na silnicích

Čím delší kolona na zimní D1, tím kratší kariéra ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Jeho předchůdce Dan Ťok měl loni v prosinci namále, když zácpa dosáhla desítek kilometrů.

Kremlík má kvůli dálnici „hlavu na špalku“, a ve středu proto představil sérii opatření, jak mnohahodinovému čekání předejít.

Tak zaprvé, na začátku tohoto týdne už stát pro letošek „vyhnal“ dělníky z rekonstruované D1 (loni se tam pracovalo ještě v prosinci).

„Zbývá jen jedno zúžení v délce asi 500 metrů u Hvězdonic, ale to odstraníme během víkendu,“ slíbil na zvláštní tiskové konferenci ministr dopravy Kremlík.

V těchto dnech osazují silničáři krajnice na Vysočině proměnlivými značkami, které za špatného počasí zakážou kamionům předjíždění, aby neblokovaly rychlý pruh. A úplně nejkrajnější opatření? „Jsme připraveni rozřezat svodidla, abychom převedli provoz do protisměru,“ říká hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Ministr ani hejtman neslíbili, že kolony nebudou. „Zaručit nemůžeme nic,“ použili oba stejná slova. Ale slíbili, že kolona nevznikne tak snadno jako loni, kdy sypače nemohly odklidit sníh, protože se neprobily skrz zúžení.

Ministr Kremlík zmínil ještě poslední opatření – tedy sypače na hlídce. Silničáři budou na D1 držet na nájezdu na 90. kilometru na Vysočině pohotovost, protože ve vánici tam klidně může nasněžit souvislá několikacentimetrová vrstva během necelé hodiny. Takže ze základny by tam nedojeli včas.

Lehkou nedůvěru budilo pouze to, když se hejtman Běhounek s Kremlíkem pochválili, jak zvládli první letošní sníh na dálnici 12. a 13. listopadu. „Dálnice to dokázala, i když nebyla ještě úplně průjezdná,“ děkoval Kremlíkovi Běhounek.

Autor tohoto textu jel právě 13. listopadu do Brna a pravý pruh připomínal mezi Humpolcem a Jihlavou parkoviště nákladních aut. Mezi kamiony byla „uvězněná“ i osobní auta, která neměla kvůli hustému provozu možnost zařadit se do levého pruhu. Ale je pravda, že tehdy byla ještě dálnice zúžená, zatímco přes zimu nebude.

Ministr v terénu

Včerejší horlivé vystoupení ministra dopravy bylo v některých pasážích až úsměvné.

To když Kremlík vyjmenovával, kolik sypače v inkriminované listopadové dny prosolili soli a kolik najezdili po dálnici kilometrů.

Opatření na D1 ● Od 1. prosince bude na D1 proměnné dopravní značení až do konce března. Za špatného počasí bude dočasně platit zákaz předjíždění pro kamiony. ● Ředitelství silnic a dálnic „posílilo“ posypové vozy, které u exitu 90 bývají v pohotovosti permanentně. ● U dálnice je připravených 200 míst pro odstavení kamionů. ● V případě mimořádné události budou přestřižena svodidla.

„Od 12. do 13. listopadu mezi 45. a 145. kilometrem ujely sypače 3 500 kilometrů, spotřebováno bylo 250 tun soli a 75 tisíc litrů solanky,“ vypočítával včera Kremlík. Zároveň až dojemně vyprávěl, jak si mu řidiči sypačů stěžovali, že je auta podjíždějí a že to udělal jednou i autobus plný lidí. Tak ministr apeloval na řidiče, aby to už nedělali.

Po chvíli se zase pochlubil, jak obcházel řidiče u motorestu Devět křížů a ptal se jich, jak se jim jezdí po D1 a jestli se to tam zlepšilo.

Slíbil i to, že se letos bude solit i preventivně, ještě než vůbec začne sněžit – na základě předpovědi počasí.

Dálnice se stala politickým a téměř i celospolečenským tématem loni v půli prosince, kdy tam kolony dosáhly po třech nehodách na Vysočině v jednom směru 20 kilometrů a v druhém směru dokonce 35 kilometrů. Někteří nešťastníci tam strávili až 14 hodin.

Ani ministr, ani hejtman se nenechali dotlačit ke slibu, že kolony nebudou, ale taková krize jako loni v prosinci by se podle nich opakovat neměla. „Sypače tam nemohly najet, protože dočasná svodidla zužovala profil. Letos jsou už před zimou odstraněná,“ vysvětlil hejtman.

D1 má být po volbách

Kremlík ve středu potvrdil, že dálnice bude hotová v roce 2021, i když už mluví spíš „o konci roku“. Bude to pro něj o to větší zkouška – na podzim 2021 totiž proběhnou sněmovní volby.

Aby se vytčený termín stihl, budou stavbaři mít co dělat. Na jednom desetikilometrovém úseku Devět křížů – Ostrovačice se vůbec ještě nekoplo do země. Na úseku Humpolec – Větrný Jeníkov je pro změnu zpoždění, protože firma, která práce nezvládala a protáhla je loni do zimy, odstoupila od smlouvy.

„I ten poslední úsek už máme zasmluvněný a brzy začneme pracovat,“ ujistil včera ministr dopravy.

V současnosti je zmodernizovaných devadesát kilometrů dálnice. Příští rok se bude opravovat na D1 sedm úseků najednou v délce 71 kilometrů, jinými slovy třetina dálnice. Takže řidiči prožijí další krušný rok v zúžených koridorech. Ten nejdelší bude s výjimkou malého přerušení měřit 22 kilometrů.

Opoziční dopravní expert Stanislav Blaha z ODS nedávno navrhl, aby se na dálnici D1 po dobu oprav neplatilo mýtné a nebyla tam nutná dálniční známka, ale takové úvahy zpravidla ministerstvo dopravy odmítá.

Jsme lépe připraveni, řekl Kremlík: