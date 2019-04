S Ťokem končí i Nováková. Babiš řekne Zemanovi jména nástupců

A Nováková pak sama oznámila svůj konec ve vládě v tiskové zprávě. „Pan předseda vlády Andrej Babiš mě informoval o zamýšlené změně na pozici ministra průmyslu a obchodu. Respektuji toto rozhodnutí. Termín ukončení mého působení ve funkci je na dohodě pana předsedy vlády s panem prezidentem,” uvedla ministryně.



Novákové ublížilo, když nedávno prohlásila, že za drahá data mohou sami občané, protože místo čerpání dat od operátorů hledají připojení wi-fi.

Opozice požadovala její odvolání i kvůli nedávnému incidentu, kdy zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů se zástupci ministerstva

Karel Havlíček

Nahradit ve vládě by Novákovou měl šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček. Ten se v Babišově blízkosti již nějakou dobu pohybuje. Podílel se na přípravě Inovační strategie České republiky do roku 2030 a byl s premiérem i při jeho cestě po USA.



Mluví se o dvou možných nástupcích Ťoka

V souvislosti s tím, kdo nahradí Ťoka, padají zejména dvě jména. A to ředitele stavební společnosti Colas CZ Tomáše Kronese a náměstka pro právní služby a hospodaření s majetkem na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Vladimíra Kremlíka. Obě jména zmiňují jako nejpravděpodobnější kandidáty středeční Lidové noviny a Mladá fronta DNES.

„Já myslím, že to jmenování proběhne poměrně rychle. Já teď mám před sebou návštěvu Číny, tak buď to stihnu těsně před ní, anebo těsně po ní,“ řekl v rozhovoru pro televizi Nova prezident Miloš Zeman. Do Číny má letět po velikonočních svátcích.



K ohroženým ministrům Mladá fronta DNES a Lidové noviny tento týden v pondělí přiřadily ještě ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. Toho by údajně mohla nahradit exministryně spravedlnosti a bývalá poslankyně za ČSSD Marie Benešová, která má blízko k prezidentu Miloši Zemanovi.