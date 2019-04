Hájil podnikatele a politiky kritizoval, teď bude Havlíček ministrem

Karel Havlíček přijal nabídku, aby vstoupil do vlády. S premiérem Babišem spolupracoval již na jeho cestě do USA. Tato spolupráce byla natolik dobrá, že Havlíček nahradí současnou ministryni průmyslu a obchodu Novákovou. A to navzdory dřívějším výrokům.

Havlíček by kromě toho měl zastávat pozici vicepremiéra pro ekonomiku, což bude nově zřízená vládní funkce. Výměna za ministryni by se měla odehrát nejpozději po volbách do Evropského parlamentu, které budou v druhé polovině května.

Prezident Miloš Zeman už v minulosti naznačil, že by nejspíš neměl problém Havlíčka jmenovat. „Pokládám ho za odborníka,“ řekl pro MF DNES. „Stejně jako současnou ministryni,“ zdůraznil.

Havlíček v minulosti práci současného kabinetu kritizoval. „Vláda promarnila příležitost udělat zásadní změny – měla k tomu čas, mandát a i slušné ekonomické klima,“ řekl iDNES.cz v říjnu 2017.

„Nejslabším místem je trh práce. Vláda sice měla dobře nabito díky nízké nezaměstnanosti, ale nedokázala vůbec reagovat na aktuální potřebu podnikatelů,“ dodal.

Ze své pozice bude pravděpodobně chtít prosazovat elektronickou komunikaci s veřejnou správou, stanovení hranice minimálního obratu, do které by podnikatelé museli používat EET nebo zjednodušení daňového systému pro živnostníky.

Karel Havlíček Narodil se v roce 1969. Vystudoval stavební fakultu ČVUT, pak získal doktorát na podnikohospodářské fakultě VŠE. Na univerzitě se habilitoval jako docent na fakultě financí a účetnictví. Studoval i na PIBS při Manchester Metropolitan University. V 90. letech hájil zájmy podnikatelů, stal se předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Je také děkanem na Vysoké škole finanční a správní. Na téma řízení malých a středních podniků napsal desítky odborných článků. Hovoří šest jazyky - anglicky, německy, francouzsky, španělsky, rusky a čínsky Je místopředsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Ministryně Marta Nováková v únoru čelila silné kritice poté, co důvod pro drahá mobilní data v Česku hledala v přílišném využívání bezdrátových wi-fi sítí. Kritika zesílila po nedávném incidentu, kdy zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů se zástupci ministerstva.

Ministryně později uvedla, že v záležitosti nevidí svou chybu. Její náměstek Vladimír Bärtl, který vyzval zástupce Tchaj-wanu k opuštění akce, dostal kvůli věci od ministryně vytýkací dopis.

Čtyřiašedesátiletá Nováková byla ministryní od loňského června, kdy začala fungovat koaliční vláda ANO a ČSSD. V předchozí jednobarevné Babišově vládě zastával pozici ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Za Ťoka přichází do vlády právník



Nominace Vladimíra Kremlíka na ministra dopravy byla překvapivá. Svým životopisem by se totiž mnohem spíš nabízel na post ministra spravedlnosti, kde se také spekuluje o nových jménech. I když změna nejspíš není tak aktuální. Kremlík je vzděláním právník a naprostou většinu života se také právu věnuje. Na sociálních sítích se prezentuje heslem „Na začátku i na konci dne jsem právník“, v minulosti přednášel obchodní právo nebo se věnoval advokacii. S dopravou přišel Kremlík profesně do styku v roce 2007 za dob Babišem často kritizovaného ministra Aleše Řebíčka z ODS, kdy působil jako šéf správního úseku resortu. Politicky však měl Kremlík v minulosti blíž k ČSSD, byl členem Mladých sociálních demokratů, v roce 2002 krátce radil tehdejšímu premiérovi Vladimíru Špidlovi.

Možná i Kremlíkův ne zrovna přesvědčivý životopis, co se dopravy týče, vedl Babiše k tomu, že během včerejška ještě oťukával další jména. Tím nejvážnějším byl Tomáš Krones, který však už dřív Babišovu nabídku odmítl. Krones by odpovídal Babišově představě zkušeného manažera, tři roky je šéfem české divize francouzské skupiny Colas, která se specializuje na silniční stavby. Zkušenosti má ale také z bankovního sektoru, přes devět let působil v PPF Real Estate u nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.