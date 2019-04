Babiš chválí končícího Ťoka. Neřekl, zda navrhne i odvolání Novákové

„Mám velký problém s cenou dat. Patříme bohužel mezi státy, které platí nejvíc,“ řekl premiér Babiš. „Snažíme se donutit operátory, aby zlevnili data pro občany,“ uvedl předseda vlády.

Vláda v pondělí projednávala návrh postupu a podmínek provedení výběrového řízení prostřednictvím aukce na udělení práv k rádiovým kmitočtům z pásma 700 MHz. Babiš řekl, že věří, že to bude znamenat vstup čtvrtého mobilního operátora na trh a zlevnění dat.



Ministryni Novákové ublížilo, když nedávno prohlásila, že za drahá data mohou sami občané, protože místo čerpání dat od operátorů hledají připojení wi-fi.



Ťok se nemá za co stydět, řekl předseda vlády

Babiš pochválil končícího ministra dopravy Ťoka. „Udělal strašně moc práce. Pan Ťok se nemá za co stydět,“ prohlásil premiér.

„Nikdy jsem ho nechtěl odvolávat. Je unavený, já se mu ani nedivím. Je to jeho rozhodnutí, já to akceptuji. Jdu za panem prezidentem, projednám to s ním a uvidíme,“ řekl Babiš.

Připomněl, že Ťok vydržel v křesle ministra dopravy nejdéle. „Vysoutěžili jsme mýto levněji,“ ocenil Ťoka. Jméno jeho nástupce neřekl. „Kdybych neměl náhradu, tak bych nešel za panem prezidentem,“ uvedl Babiš.



Odmítl kritiku od končícího ministra dopravy, že se hnutí ANO posunulo jinam od doby, kdy se Ťok ještě v minulém volebním období ministrem stal - více doleva a k populismu. „Hnutí ANO je tady pro všechny. Jsme v menšinové vládě s ČSSD, proto jsme museli akceptovat některé věci,“ prohlásil Babiš. Vše by podle něj mohlo být jinak, kdyby ODS přijala nabídku na vznik společné vlády ANO a ODS, která by se opírala o 103 křesel ve Sněmovně.