Byl na vozíku, po výměně kyčlí běhá, trénuje na maraton. Pomáhá mu konopí

Nemoc propukla náhle. „Jednou jsem vstal z postele, mohl jsem sice normálně fungovat, ale polovinu těla jsem vůbec necítil,“ vzpomíná šestačtyřicetiletý Jakub Kryšpín z Trutnova na svou první ataku roztroušené sklerózy před osmnácti lety.

Tehdy ještě nevěděl, že má stejnou diagnózu, s jakou se o čtyři roky dříve začala léčit jeho matka. Když mu říkala o svých potížích, sice naslouchal, ale moc jí nerozuměl. Pochopil teprve, až sám poznal bolesti, brnění a další komplikace nemoci.

„Nemohl jsem sejít schody bez opory, protože tělo samovolně zatáčelo doleva. Klopýtal jsem i na rovném povrchu. Léky mi nepomáhaly, bylo mi z nich špatně, často jsem zvracel. V zádech jsem měl místo, které bolelo tak silně, že jsem musel usínat ohnutý přes pelest postele, abych tlakem na to místo bolest vypnul. Prostě ze zcela zdravého člověka se stával nemohoucí. Normální život pro mě skončil,“ líčí Kryšpín.

Po deseti letech už bez bolestí neušel ani dva metry. Doma se pohyboval na invalidním vozíku, ven už téměř nechodil. Když musel k lékaři, jezdila pro něj sanitka. Kombinace léků, nedostatku pohybu i rezignovaného přístupu k nemoci si vybrala svou daň - v roce 2016 vážil muž přes 140 kilogramů.

Pomohla výměna kloubů, šaman a konopí

Dnes ale vypadá Jakub Kryšpín úplně jinak. Váží okolo 80 kilogramů, sportuje, loni uběhl svůj první půlmaraton a za celý rok naběhal tisíc kilometrů. Teď trénuje dokonce na maraton.

„Nestojím o publikum, běháme s kamarádem v lese, ale chci v kuse uběhnout 42,195 kilometru, což je délka maratonu. Je to jeden z mých dalších osobních cílů. Už jsem se o to pokusil 8. dubna, ale skončil jsem po třiceti kilometrech,“ líčí muž.

Jeho život zásadně změnily tři okolnosti: operace kyčelních kloubů, setkání se šamanem a léčebné konopí. „Po výměně obou kyčlí a rehabilitacích, které skončily v roce 2018, jsem se začal znovu hýbat. Umožnilo mi to i léčebné konopí, které mi pravidelně předepisuje lékař. Konopí mě zbavuje řady obtíží. Bez jeho účinků už bych tady dnes možná nebyl,“ říká Kryšpín.

Velmi důležité pro něj ale bylo i setkání s ekvádorským šamanem, který mu pomohl změnit přístup k nemoci i vlastnímu životu.

„Provedl mě obřadem zasvěcení, dostal jsem od něj bylinky, ale to hlavní je, že jsem našel svoji duši. Teď si plním sny, dělám vše tak, aby byly v harmonii potřeby těla i duše, a našel jsem nový směr života. Tím je právě konopí,“ líčí Kryšpín, který se označuje za konopného aktivistu.

Před několika lety byl spoluzakladatelem firmy, která pěstovala konopí pro léčebné účely – se sníženým obsahem psychoaktivní látky THC. Prostor pro legální plantáže zelených rostlin, které potřebují vlhké a teplé klima, našla firma v podkrkonošském Hostinném, v halách, kde se dříve vyráběla jízdní kola. Loni na podzim ale firma s pěstováním skončila a haly vyklidila.

Jakub Kryšpín se ale konopí a propagaci jeho léčebných účinků věnuje dál. „Protože jsem na vlastní kůži poznal, co konopí umí, snažím se pomáhat jiným. Někteří mě o to sami žádají. S dalšími se dělím o zkušenosti třeba na besedách. Od pátečního odpoledne do neděle 28. dubna se budu setkávat s lidmi na konopném veletrhu v Ostravě. Tam budou i lékaři, vědci, terapeuti a další odborníci,“ dodává Kryšpín.