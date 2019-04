S prezidentem chci probrat změny ve vládě, na schůzku čekám, řekl Babiš

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na svém Twitteru napsal, že termín schůzky Babiše se Zemanem bude nejpozději ve středu.

Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci Pan premiér požádal pana prezidenta o setkání. Nyní hledáme vhodný termín. V každém případě se ale schůzka uskuteční velmi brzy. Očekávám, že nejpozději ve středu. odpovědětretweetoblíbit

„Na ministry jsem náročný, měli by pracovat, méně cestovat, musí šetřit, ne že se budou stravovat za státní peníze. Je typický přístup resortů, oni to šetření nemají v sobě. Ministerstva by si neměly dělat ze svého rezortu marketingovou agenturu,“ uvedl předseda vlády Babiš.



Premiér připustil změny ve vládě už začátkem roku. „Mohu jen zopakovat, že pokud nastanou, nejdřív budu informovat pana prezidenta,“ prohlásil Babiš s tím, že výměnu členů vlády nevyloučil a nevylučuje.

Spekuluje se o tom, že by mohli skončit ministr dopravy Dan Ťok či Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu (oba za ANO). „Paní Nováková to má velice těžké, snaží se, ale některé výroky se jí nepovedly,“ řekl Babiš k práci Novákové. Komentoval tak například její výrok o mobilních datech, kdy Nováková uvedla, že si Češi za drahá mobilní data mohou sami.



Nováková je kritizována za to, že vyhodila z jednání zástupce Tchaj-wanu. „Dobře víme, jaký je status Tchaj-wanu. Je to ale chyba hlavně podřízených,“ komentoval přestup Novákové Babiš. Po jejím výroku polovina senátorů vyzvala Babiše k tomu, aby skončila.

Babiš se také vyjádřil ke vztahům v současné vládní koalici. „V rámci této koalice máme dobré a velice korektní vztahy, zejména s panem Hamáčkem. Se Sobotkou jsme spolu ani nikdy nevolali, s Hamáčkem si smskujeme,“ říká předseda vlády.