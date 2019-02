Za drahá mobilní data si Češi mohou sami, domnívá se ministryně

Před dvěma lety stála drahá mobilní data místo tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD). Čechům nedokázal zajistit levnější volání, posílání SMS zpráv a právě internet v mobilu. Mládkův náměstek Lubomír Bokštefl v únoru 2017 zase uvedl, že pokud chtějí Češi ceny jako v Polsku, tak by tam měli odjet. Za své vyjádření dostal od ministra důtku.

Od té doby si vzal za úkol dosáhnout zlevnění mobilní dat na starost současný premiér Andrej Babiš. „Nevidím fakt žádný důvod, abychom za mobily pořád platili víc než jinde. Slibuji, že na ceny mobilních tarifů budeme tlačit, aby se tarify alespoň přiblížily těm, jaké mají lidé v jiných evropských zemích,“ uvedl Babiš v komentáři pro MF DNES minulý čtvrtek s tím, že vláda se chce zasadit o to, aby se i v Česku „datovalo“ mnohem levněji.

Zároveň odmítl, že by s vysokými cenami vláda dva roky nic nedělala. Časopis dTest však nyní porovnal ceny tarifů v Česku s těmi před dvěma lety a zjistil, že se za tu doby nic zásadního nezměnilo. V současnosti si mohou lidé v tuzemsku za 750 korun pořídit tarif s kapacitou od tří do sedmi gigabajtů, v zahraničí lze za stejnou nebo výrazně nižší částku pořídit neomezená data. Kupříkladu v Itálii lze u společnosti Vodafone pořídit neomezený tarif s 25 gigabajty za 24,99 euro, což odpovídá zhruba 642 korunám.

Právě na problematiku ceny internetu v mobilu reagovala v pořadu 168 hodin ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, které rezort vede od loňského roku. Podle ní si za vysokou cenu mohou sami zákazníci.

„Když budete prostě někomu pořád dokola opakovat: máme drahá data, máme drahá data, tak co uděláte, tak vezmete mobil, tak se nepřipojíte na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. A tady jsme u toho. Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější. My potřebujeme změnit to klima v té společnosti také k tomu, aby ta data chtěli používat,“ uvedla Nováková pro ČT.

Podle ministryně operátoři investovali miliardy korun do vybudování mobilní sítě a tím, že Češi dávají přednost veřejným wifi sítím, musí operátoři dávat vyšší ceny těm zákazníkům, kteří data využívají. Řešením, jak na drahá data podle ministryně je, že by se měli Češi více využívat. „To je jedna z cest, která k tomu zlevnění povedou,“ sdělila Nováková.

Sami operátoři odmítají kritiku za drahý internet v mobilu. Oficiální ceny podle nich nejsou úplně směrodatné, protože se údajně velká část zákazníků vyjednala výhodnější podmínky. O kolik lidí jde však neuvedli. Český telekomunikační úřad odhaduje, že se jedná až o pětinu zákazníků.

Srovnání cen služeb českých a zahraničních operátorů - sousední země

