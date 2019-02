KOMENTÁŘ: Levná data? Musíme porovnat skutečné ceny a mluvit s operátory

Tak jsem se zase perfektně vytočil. Možná jste ten graf také viděli, lítá po Facebooku i po Twitteru a je to fakt příšerné. Podle výzkumu Rewheel Research z října minulého roku, kde se zjišťovalo, kolik giga si koupíte za 30 eur ve které zemi, jsme na třetím místě. Od konce! Chci se tedy podívat, jestli to sedí, jaké jsou aktuální ceníkové sazby, jestli je možnost vyjednat si i individuální cenu a kolik zákazníků to tak dělá. A určitě si to nenechám pro sebe.

Premiér Andrej Babiš

O cenách mobilních služeb se u nás mluví roky. Teď se to začalo spojovat i s naší vládou. Prý jsme v tom nic neudělali. Prý nadbíháme mobilním operátorům. Prý zase zůstalo jen u prázdných slibů. Vždycky mě to zarazí, a proto jsem si nechal vytáhnout, co všechno jsme zatím udělali. Než vám to řeknu, tak jedna zásadní věc: jde o soukromé společnosti a stát to nemá v jejich regulaci úplně jednoduché, ale rozhodně to není tak, že bychom nic neudělali.

I já bych si přál, abychom všichni mohli používat mobily ještě levněji. Jak volání, tak data. Právě v mobilních technologiích jde totiž vývoj dopředu snad nejrychleji ze všech moderních technologií a nikdo z nás už si neumí život bez mobilu ani představit. Rád bych ale uvedl na pravou míru některé mýty, které občas šíří média.

V kvalitě vedeme

Je bohužel pravda, že soukromí operátoři právě u nás prodávají jeden gigabyte při přepočtu na paritu kupní síly nejdráž v celé EU. Ze srovnání jasně vyplývá, že zatímco vUnii v průměru koupíte za 30 eur kolem 50 až 60 GB, u nás jen 3. To je ostuda a pro operátory to určitě není nejlepší reklama.

Slabší náplastí na tyhle problémy je, že podle posledních oficiálních celoevropských porovnání u nás ceny mobilních služeb aspoň klesají výrazně rychleji než v okolních státech EU, zatímco se zvyšuje jejich kvalita. Podle čísel Tefficient z roku 2018 unás meziročně zlevnil jeden GB o 45 procent a cena mobilních dat bez přestání klesá posledních deset let. Jasně – klesají nejvíc, protože byly tak vysoko, ale prostě snažíme se na operátory dál tlačit a něco s tím dělat.

A pokud jde o kvalitu mobilních služeb, máme ji dokonce výrazně vyšší, než činí průměr EU. Tvrdí to firma Ookla, lídr v oblasti testování internetu, dat a analýz, nebo společnost OpenSignal: Česko má totiž nejlepší pokrytí 4G LTE a i v rychlosti přenosu dat patříme do top 10 celé EU. A vlastně nejen EU. Česká republika je nejlepší na světě v kvalitě mobilního přenosu. I tak ale máme pořád co dohánět a chápu, že to lidi štve. Proč máme mít zrovna my nejdražší mobilní data v Evropě?

Likvidujeme byrokracii

Vláda samozřejmě neurčuje ceny mobilních služeb, jak si tedy možná někdo může myslet. Operátory tady kontroluje nezávislý Český telekomunikační úřad. I tak ale děláme maximum, abychom v těchto moderních technologiích patřili ke světové špičce. Zaměřujeme se proto na budování fixních i mobilních 5G sítí a také na datové tarify. Naše vláda má v programovém prohlášení akční plán pro budování vysokorychlostních mobilních sítí, který zjednoduší jejich výstavbu a zlevnění i poplatky za mobilní služby.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Českým telekomunikačním úřadem navíc navrhlo revizi ročních plateb za využívání spektra, jehož hlavními uživateli jsou provozovatelé mobilních sítí. To ročně ušetří přibližně 120 milionů korun. Také jsme rychle zlikvidovali zbytečnou byrokracii spojenou s využíváním mobilních služeb v infrastruktuře, díky čemuž firmy ušetří spoustu zbytečné práce i času.

A jednáme pochopitelně i s mobilními operátory. Od nich nyní především chceme, aby stavěli optické sítě a budovali vysokorychlostní internet, kterým pak propojíme nemocnice, školy, úřady i domácnosti. Tady chceme vidět jasný vývoj vpřed každý rok. Parlament také schválil nový zákon, který urychluje byrokratické procesy spojené s nasazováním a výstavbou infrastruktury pro rychlý internet. V průměru snovými platnými pravidly mohou ušetřit zhruba 9 měsíců ve srovnání s tím, co museli předtím dělat. 7. února znovu startovaly výzvy operačního programu, ve kterém je na tuhle výstavbu jedna miliarda korun pro pokrytí 87 000 adres.

Naše vláda také intenzivně připravuje aukci frekvence 700 MHz, která dál umožní budování mobilního vysokorychlostního internetu. Toto pásmo budou využívat například samořiditelná auta nebo internet věcí, a proto je hodně důležité, abychom aukci kmitočtu udělali správně a férově.

Proč? Protože třeba ministerstvo financí pod mým vedením vysoutěžilo mobilní služby za zlomek ceny, za kterou je operátoři běžně nabízejí lidem a firmám. Je totiž bohužel fakt, že ceny jsou u nás vysoké adatové limity malé. Uživatelé se pak bojí používat internet a často kvůli tomu nevyčerpávají ani svůj limit, který si zaplatili. Jsou to vyhozené peníze. I proto se naše vláda chce zasadit o to, aby se i v Česku „datovalo“ mnohem levněji.

Nevidím totiž fakt žádný důvod, abychom za mobily pořád platili víc než jinde. Třeba jako v Itálii, kam vstoupil nový operátor – a myslím si, že nabídl 30 GB dat za 7 eur, teď to je dokonce 50 GB za 7 eur, prostě úplně megavýhodná nabídka. Následoval ho Vodafone se svým novým virtuálním operátorem – úplně totéž za 10 eur měsíčně.

Slibuji, že na ceny mobilních tarifů budeme tlačit, aby se tarify alespoň přiblížily těm, jaké mají lidé v jiných evropských zemích. I když vlastně ani nevidím důvod, proč bychom nemohli mít ty nejlevnější.