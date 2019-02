Aukce kmitočtů láká také investory z USA či Koreje, tvrdí ministerstvo

Chystaná aukce, která má přilákat konkurenta stávajícím operátorům a vést tak ke snížení cen mobilních dat, bude obsahovat stanovení požadavků pokrytí území a obyvatel, dálnic a železničních koridorů. Zároveň budou nabídnuty frekvence v pásmu 3,4 až 3,6 GHz. Podmínkou bude také do budoucna rozvoj sítí 5. generace, což je podle ministerstva důležité zejména pro industriální aplikace či autonomní mobilitu.

„Podle našich indikací existuje potenciál investic ze strany investorů nejen z Evropy, ale také například z Jižní Koreje nebo Spojených států amerických,“ sdělilo ministerstvo.

Mezi další opatření pro posílení konkurence ministerstvo uvedlo novelu zákona o urychlení výstavby infrastruktury, zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí a dojednalo také s ministerstvem životního prostředí možnost přikládat chráničky pro optické kabely na vysokorychlostní internet v rámci projektů podporovaných z operačních programů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) rovněž spustilo dotační program pro výstavbu vysokorychlostního internetu na takzvaná „bílá místa“ pro 90 000 domácností v hodnotě jedné miliardy Kč a připravuje výzvu na takzvané „internetové vouchery“, které umožní poskytnout prostředky na stranu poptávky, tedy obyvatelům oblastí bez vysokorychlostního připojení. Český telekomunikační úřad by měl na základě požadavku MPO spustit internetový srovnávač cen a akcelerovat jednání s Evropskou komisí o zavedení regulace na telekomunikačním trhu.

„Budu i nadále vyvíjet tlak na operátory, aby konali. Znovu se setkáme s Asociací provozovatelů mobilních sítí, která na minulém zasedání dostala úkol přijít s konkrétními návrhy, jak situaci řešit. Také se setkám se zástupci spotřebitelských asociací, abychom domluvili postup, jak i z této strany tlačit na operátory,“ dodala ministryně průmyslu Marta Nováková.

Češi si za drahá data mohou sami, míní ministryně

Nováková vzbudila v minulých dnech rozruch svým výrokem o tom, proč mají Češi drahá mobilní data. V neděli 17. února v České televizi uvedla, že Češi spíš hledají připojení k bezdrátovým wi-fi sítím. Vybudování mobilních sítí podle ní stálo operátory miliardy korun a data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí (psali jsme v článku Za drahá mobilní data si Češi mohou sami, domnívá se ministryně).



„My potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. A to je jedna z cest, která ke zlevnění dat povede,“ řekla Nováková. Výrok vzbudil bouřlivé ohlasy, podle premiéra Andreje Babiše ovšem není důvodem k zásadním krokům.



V úterý řekla ministryně serveru iRozhlas, že vyjádření, které odvysílal pořad 168 hodin, bylo z její strany přinejmenším nešťastné a bylo vytrženo z celkového kontextu. „Odpovídala jsem na otázku, co může vést ke snížení cen dat. A těch argumentů jsem uváděla celou řadu, byl ale použit pouze tento. Tím argumentují operátoři, když s nimi jednáme,“ podotkla.

Zlevnění dat chtěli docílit i samotní politici. Neuspěli

Drahá data a celkově ceny mobilních služeb jsou nekonečným příběhem českého mobilního trhu. Zlevnění si za úkol dali i samotní politici, nikdo z nich zatím s touto situací ovšem nic neudělal. Například někdejší ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek v únoru 2017 označil za viníka regulační orgány, tedy Český telekomunikační úřad a Úřad na ochranu hospodářské soutěže (více v článku Ministr tvrdě zaútočil: Za drahá data může ČTÚ a roaming je elitářský).



Tvrdá kritika Jana Mládka kvůli jeho přístupu k mobilním operátorům a také kvůli výrokům urážejícím veřejnost, které z jeho ministerstva zaznívaly, vyústila až v jeho odvolání (psali jsme v článku Mládek ve vládě končí. Vaz mu zlomil spor o mobilní operátory).

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková je další, kdo si na drahých datech a celkově cenách mobilních služeb nejspíš vyláme zuby (více zde KOMENTÁŘ: Ministryně neví, o čem mluví. Za drahá data zákazníci nemohou).



Loni v listopadu přitom tehdy nový náměstek na ministerstvu průmyslu a obchodu Ivan Pilný informoval, že dosažení výhodnějších datových tarifů nepovažuje za svou prioritu. Zvýhodnění by podle něj měli operátoři poskytovat především lidem, kteří to opravdu potřebují (více viz Snížení cen mobilních dat není prioritou, naznačil náměstek Pilný).

Češi platí podle analýzy Point Topic za jeden gigabyte (GB) stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE nejvíce v Evropě. V průměru je vyjde na 6,5 dolaru. Následuje Španělsko a Nizozemsko s cenou přes pět dolarů, naopak nejméně jeden GB stojí ve Finsku, Švýcarsku a Rakousku, a to kolem deseti centů.

Že jsou ceny mobilních služeb v Česku oproti unijním státům podstatně vyšší, stvrdila loni v dubnu i Evropská komise (více v článku Je to černé na bílém. Mobilní služby v Česku jsou jedny z nejdražších v EU). Avšak operátoři analýzu Evropské komise považují za výkřik do tmy, podle Asociace provozovatelů mobilních sítí průzkum nereflektoval realitu českého mobilního trhu.