KOMENTÁŘ: Ministryně neví, o čem mluví. Za drahá data zákazníci nemohou

Její výrok o tom, že si čeští zákazníci mohou za drahá mobilní data sami, vzbudil velké pozdvižení. Aby také ne, vždyť je to nehoráznost. Za stav, který v Česku po dekády nikdo nedovedl změnit, přeci zákazníci mohou jen stěží.

Ale pojďme popořádku. „Když budete prostě někomu pořád dokola opakovat: máme drahá data, máme drahá data, tak co uděláte, tak vezmete mobil, tak se nepřipojíte na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. A tady jsme u toho. Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější. My potřebujeme změnit to klima v té společnosti také k tomu, aby ta data chtěli používat,“ uvedla Nováková pro ČT.

Teď však Nováková couvá a tvrdí, že byl její výrok vytržený z kontextu. Jak vytržený, to už samozřejmě nevysvětlila, jen to svedla na novináře České televize.

Tak předně. Za drahá mobilní data může stát, ať už ve formě patřičných ministerstev nebo různých úřadů, včetně Českého telekomunikačního úřadu. Nikomu z nich se totiž za uplynulá desetiletí nepodařilo nastavit pravidla na českém mobilním trhu tak, aby fungovala skutečná konkurence. Trojice stávajících operátorů kontroluje trh, ten je v podstatě rozdělen a u každého z nich najdeme v ceníku téměř stejné částky za stejné služby. To jistě není v pořádku.

Je to stát, který svou nefunkční nebo dokonce neprobíhající regulací za tento stav může. Operátory lze vinit jen těžko, jejich úkolem je vydělávat a když je ke konkurenčnímu boji nic nenutí, nelze se aktuálnímu stavu divit. To, že jsou čeští spotřebitelé zvyklí hledat wi-fi připojení, aby neplýtvali svá drahocenná mobilní data, není příčinou vysokých cen, je to jejich přímý a dlouhodobý důsledek.

Však se stačí podívat třeba na Slovensko, které se vyvíjelo podobně a ani pozdější vstup konkurence už na stavu tamního trhu moc nezměnil. I tam jsou ceny vyšší než v Evropě (ale asi lepší, než u nás) a i tam je spotřeba mobilních dat zatím nízká. Podle dat z roku 2017 nižší než v Česku.

Paní Nováková má ve svém výroku v jednom pravdu. Čím vyšší bude spotřeba dat, tím nižší vychází pro operátora cena za jeden přenesený GB a tím nižší by teoreticky mohla být i pro zákazníka. Velká část nákladů na provoz sítě je totiž fixní a nezáleží na tom, kolik dat sítí proteče. Onen „průtok“ dat zvýší náklady jen minimálně (zjednodušeně podáno jen spotřebovává elektřinu, což je zlomek nákladů operátora). Takže čím víc dat proteče, tím víc se rozmělní fixní náklady.

Jenže to má svá omezení, určitý strop. Sítě, tak jak jsou postaveny, jsou konstruovány na danou kapacitu, tedy na určité množství dat, které jimi může protéct. A operátoři podle toho i prodávají tarify. Musí jích prodat dost, aby „uživili“ fixní náklady a větší spotřeba pro ně vlastně není moc velkou motivací s tarify něco dělat. Opět tedy selhává regulace, nikoli spotřebitelé.

Kapacitu sítí operátoři průběžně zlepšují, ale i to má svá omezení daná frekvenčním pásmem, která mají od státu v rámci licencí propůjčena k využití. A tak ve stávajících sítích ani nemůže spotřeba mobilních dat růst donekonečna. To, jak moc vytížené české mobilní sítě jsou, se samozřejmě jen tak nedozvíme. Ale nedávno nám například jeden z vrcholných manažerů jednoho z českých operátorů naznačil, že nástup 5G sítí se bude hodit, protože stávající 4G se minimálně na některých místech ve špičkách dostávají už na hranice svých možností.

Ano, to se asi týká velkých měst, zatímco v menších obcích uživatelé stále sedí u wi-fi. Opět to však ukazuje, že s „línou“ spotřebou dat to v Česku nebude tak horké. Nevýhodou je, že momentálně nemáme relevantní čísla. V závěru roku 2017 studie společnosti GlobalData ukázala, že Češi spotřebovávají měsíčně asi 950 MB dat, zatímco průměr EU byl 2,4 GB a premiantem bylo Finsko se 13,3 GB na měsíc a uživatele.

Od té doby se jistě mnoho změnilo. Jako náznak mohou posloužit údaje, které uvádí server Statista.com, ovšem bez bližšího určení původu. V Německu, které na tom podle dat GlobalData bylo v roce 2017 podobně jako Česko (mohou si tam za situaci také spotřebitelé sami?), má být letošní spotřeba na uživatele a měsíc v průměru asi 2,5 GB a průměr „západní Evropy“ má činit 5,7 GB. Vedoucí pozici má mít Švédsko se 13,9 GB.

Jen těžko se mohlo stát, že by ve spotřebě mobilních dat Česko rostlo pomaleji než Německo. Ostatně, i to potvrzují naše některé neoficiální rozhovory s představiteli mobilních operátorů. Někteří potvrzovali stoprocentní nárůst přenosů dat oproti loňskému roku už na konci loňského třetího čtvrtletí.

Takže ať už myslela ministryně Nováková svůj výrok jakkoli, rozhodně byl zcela mimo.