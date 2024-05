TRENDY V KLIPECH: No Name mají futuristický klip, Post Malone zkouší country

No Name – Ak nejde o všetko

Duet Igora Timka a Zoliho Šallaia je z alba V pôvodnom znení, které vyšlo loni v listopadu. Text napsal Roman Timko a hudbu Zoli Šallai. Klip režíroval Juraj Lehotský.

„V No Name rádi experimentujeme a nebojíme se nových výzev. Tentokrát jsme tedy díky spolupráci se studiem 727 bratrů Dedíkových realizovali vizi Juraje Lehotského s využitím technologie řízení pohybu. Jde o technologickou vychytávku, která dokáže vytvořit naprosto věrohodnou verzi čehokoli, co si vymyslíte. Iluze je podle mého názoru žádoucím výsledkem kreativity. A tak jsme si ji s kolegou Zolim Shallaiem na place užili naplno. Prostorová a časová realita je posunuta do iluze, která vytváří více prostorů. Myslím, že výsledek je fascinující,“ říká lídr kapely Igor Timko. V klipu tančí akrobatka Katrin Cvinerová, z pražského divadla Cirk La Putyka.

Post Malone – I Had Some Help

Post Malone má rád spolupráce. Po Beyoncé nebo Taylor Swift se spojil s multižánrovým umělcem Morganem Wallenem a vznikla píseň I Had Some Help.

V country písni dvojice zpívá o rozchodu a o tom, jak si přejí, aby jejich partnerky převzaly větší odpovědnost za zánik vztahu. Post Malone píseň zařadí na svou šestou studiovou desku, jejíž název ani termín vydání ale zatím neupřesnil.

Sofian Medjmedj – Issues

Jeho příjmení se čte „Mešmeš“. Má ho po otci, který pochází z Alžírska. Dosud bylo před jménem Sofian Medjmedj připojeno většinou sousloví „vycházející hvězda.“ Po šesti letech se ale už etabloval na české scéně. Letos byl s Benem Cristovaem nominován na dva Anděly za píseň Slzy. Pravidelně se umísťuje v Óčko Chart a nyní do ní vstupuje s novinkou, pod níž jsou s ním podepsaní Tomáš Plíšek a David Kandler.

Charli XCX – 360

Charlotte Emma Aitchison, která vystupuje pod jménem Charli XCX, natočila své první album už ve 14 letech. Tehdy si na to její rodiče museli vzít půjčku. O dva roky později už podepsala smlouvu s nahrávací společností. Jednatřicetiletá zpěvačka nyní chystá vydání svého šestého alba. Bude se jmenovat Brat, vyjít by mělo 7. června a podle zpěvačky to bude její dosud „nejagresivnější, ale zároveň nejzranitelnější“ album.

Z něj pochází také novinka 360. Charli XCX se chce zvukově vracet do doby, kdy jí bylo 14 let. V klipu se objevují americké hvězdy, které nejsou v Česku příliš známé, jako herečka Rachel Sennott, modelka a hudebnice Gabbriette, porno hvězda Chloe Cherry, model a fotograf Richie Shazam nebo herečka Julia Fox, o níž zpěvačka zpívá i v textu.