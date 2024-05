TRENDY V KLIPECH: Jelen se spojil s Rybičkami, Balonová s Ďuricou

Jelen ft. Rybičky 48 – Je lepší se opít

Skupina Jelen vytáhla song, který napsala už před lety a dokonce několikrát i veřejně hrála. Pořád s ním ale nebyla spokojená. Až přizvala spřátelenou kapelu Rybičky 48, která písni dodala potřebnou šťávu.

„Jakmile kluci dorazili do studia, zapojili nástroje a hrábli do strun, bylo jasné, že to je přesně to, co písničce chybělo: smršť rockabilly-punkové energie v kombinaci s jejich nasazením a smyslem pro humor. Bylo to rozhodně jedno z nejzábavnějších natáčení, jaké jsme kdy zažili a výsledkem je jedna z našich nejoblíbenějších nahrávek,“ řekl Jindra Polák, frontman skupiny Jelen.

Tereza Balonová, Adam Ďurica – Myšlenky

Tereza Balonová je držitelkou cen Český slavík i Anděl pro objev roku. Úspěch jí přineslo především její druhé album Lampiony. Pro píseň Myšlenky se mladá písničkářka spojila se slovenským zpěvákem Adamem Ďuricou.

„Napsala jsem ji v jeden březnový deštivý večer snad během hodiny. Ráno jsme ji natočili s mým producentem Martinem Ledvinou ve studiu a odpoledne jsme ji už posílali Adamovi do Bratislavy. Adam, který byl do duetu mojí první volbou, do dalšího dne dopsal svoji část textu. Jsem ráda, že bez váhání souhlasil. Do týdne měla píseň finální podobu,“ prozradila zpěvačka.

Taylor Swift & Post Malone – Fortnight

Taylor Swift se svým novým albem The Tortured Poets Department láme všechny rekordy. V prestižní hitparádě Billboard obsadila s písněmi z této desky všech devět prvních příček. A nejúspěšnější z nich je právě song Fortnight, na němž s ní spolupracoval Post Malone.

Zpěváci si v klipu zahráli bývalé milence. Dvojici vědců hrají Ethan Hawke a Josh Charles, kteří se oba objevili ve filmu Společnost mrtvých básníků, jenž inspiroval název zpěvaččiny desky.

„Toto video je dokonalou vizuální prezentací mé desky a příběhů, které v ní vyprávím. Post Malone mě uchvátil na natáčení jako mučený tragický hrdina a jsem mu vděčná za všechno, co do naší spolupráce vložil,“ řekla k videoklipu Taylor Swift.

Jaxomy, Agatino Romero, Raffaella Carrà – Pedro

Berlínský producent a DJ Jaxomy vytvořil duo s kolegou z Hamburku Agatinem Romerou, který je ovšem původem Ital. Pro svůj nejnovější remix si tak vybrali skladbu Pedro od již zesnulé italské zpěvačky Raffaelly Carrà. Vzdali tak techno poctu italskému diskotékovému hitu 80. let. V songu, který během tří týdnů měl přes dva miliony zhlédnutí na TikToku, použili vokály italské zpěvačky z původní verze z roku 1980.