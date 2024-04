TRENDY V KLIPECH: Depeche Mode hledají dobro, Chinaski natáčeli s fanoušky

Depeche Mode – People Are Good

Černobílý videoklip režíroval Rich Hall. Anton Corbijn, který stojí obvykle za klipy Depeche Mode, měl pouze dohled nad výsledkem. Dave Gahan se nebrání přirovnání novinky k songu People Are People. „V podstatě obě písně říkají skoro to samé. Za posledních 40 let se toho moc nezměnilo. Proč je tu všechna ta nenávist a všechen ten strach? Otázka je stále stejná,“ vysvětlil pro noviny Expresso.

„Přišlo nám docela vtipné říct, že „lidé jsou dobří“, a pak dodat: „dál si nalhávejte“. My se ptáme: jsou lidé skutečně dobří?“ dodal Gahan.

Chinaski – Mám chuť zlobit

Klip k písni Mám chuť zlobit natočil Michal Skořepa. Na scénáři i produkci se podílela celá kapela, z velké části se do ní promítly nápady Michala Malátného, jehož dcery i manželka si v klipu zahrály. Kapela obsadila i věrné fanoušky a kamarády. Natáčení probíhalo ve zkušebně kapely. V kostýmu růžového králíka se v klipu v epizodní roli představí František Černý ze skupiny Čechomor.

Sofian Medjmedj – Backstage

Český zpěvák s alžírskými kořeny míchá ve svých skladbách pop, rap a R&B. Píseň Backstage vznikla v zákulisí po show v Děčíně a spoluautory jsou Reginald a David Kandler. V minulosti Medjmedj prozradil, že v zákulisí jeho koncertů nesmí chybět „ručníky a alkohol“. Od fanynek prý také dostal krabici oblepenou jeho fotkami, která má sloužit na podprsenky, jež mu hodí na pódium.

Ava Max – My Oh My

Ava Max zveřejnila ukázku písně nejprve na sociálních sítích a prozradila, že bude hlavním singlem jejího chystaného třetího alba. O tom, že ho chystá, promluvila Ava Max už na konci roku 2023. „Letos jsem toho osobně prožila zase tolik a byla to ještě větší emocionální jízda než loni. Letošní rok byl jedním z nejlepších a zároveň jedním z nejhorších let mého života. Prošla jsem si něčím, o čem promluvím na třetím albu,“ uvedla. Deska zatím nemá oficiální název, je označována jako AM3.