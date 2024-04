TRENDY V KLIPECH: Andělem oceněná Pam Rabbit napsala píseň k filmu

Pam Rabbit – Společně sami

Česká zpěvačka a písničkářka arménského původu Pam Rabbit se stala o víkendu držitelkou ceny Anděl pro sólovou interpretku roku za album I Love the Internet. Nyní přichází s novinkou, která vznikla k filmu režisérky Gabriely Sittové Společně sami.

„S Gabi jsme si fakt sedly. Ona poslouchala moji hudbu a proto mě oslovila. Viděla jsem pak demo verzi filmu a podle ní napsala text,“ vysvětlila Pam Rabbit v pořadu Óčko Chart.

„Prošla až druhá verze, s první mě poslali domů, což se mi stalo po hodně dlouhé době. Namotivovalo mě to a jsem ráda. Druhý text je lepší,“ dodala.

Společně sami je dramatický film ze života různých studentů, z nichž každý prochází svými vlastními problémy. V hlavních rolích se představí Jindřich Žampa, Štěpán Tuček nebo Natálie Grossová. Do kin by film měl zamířit v květnu.

Scooter X Finch – Posse Reloaded

Hit skupiny Scooter z roku 2001 je zpátky v novém kabátě. Zpěvák H.P. Baxxter si ke spolupráci opět pozval rapera Finche. Píseň je z alba Open Your Mind And Your Trousers, které německá skupina vydala v březnu na oslavu třicátého výročí.

Scooter aktuálně brázdí Evropu na svém turné Thirty, Rough and Dirty. U nás vystoupí v červenci na festivalu Benátská! v Liberci.

Twenty One Pilots – Next Semester

Skupina Twenty One Pilot chystá vydání svého nového alba Clancy na 17. května a vyrazí i na turné. Severoamerická část odstartuje 15. srpna v Ball Areně v Denveru a skončí 12. října v Target Center v Minneapolis.

Koncerty v Austrálii a na Novém Zélandu budou následovat v listopadu, koncerty v Evropě a Velké Británii jsou naplánovány na jaro 2025. V rámci toho duo Tyler Joseph a Josh Dun zamíří i k nám. Jejich pražský koncert by se měl uskutečnit 12. dubna 2025 v O2 areně.

Sima – Tvoje Ruže

Slovenská zpěvačka Sima s tímto songem nasbírala za pár dnů skoro půl milionu zhlédnutí a získala první místo v YouTube hudebních trendech. Autorkou textu je Sima, hudbu složil její přítel Gajlo. Tanečním songem posílá Sima vzkaz všem nevěrníkům.