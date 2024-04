TRENDY V KLIPECH: Kopecká zpívá expříteli, Drahokoupil se spojil s Maškovou

Elizabeth Kopecká – Plán B

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak 3 dny zpětně přes červené tlačítko na HbbTV.

Elizabeth Kopecká se poprvé ukázala před třemi lety v soutěži SuperStar a upozornila na sebe loni singly Summer Boyfriend nebo Good Times. Až nyní ale přichází s autorskou písní zpívanou v češtině a hned je to její nejúspěšnější song z hlediska YouTube trendů.

„Je to pro všechny, co si prožili zklamání. Složila jsem to pro mého bývalého přítele, který mi zlomil srdce, takový dáreček. Byl to cizinec, mám i anglickou verzi, možná mu ji někdy pošlu,“ řekla v rozhovoru pro Óčko.

Vojtěch Drahokoupil feat. Tereza Mašková – Pocit

Drahokoupil se s Maškovou seznámil během natáčení páté řady show Tvoje tvář má známý hlas, kde oba účinkovali. Zjistili, že je pojí láska k podobné muzice a rozhodli se natočit společnou píseň. Vyšla na konci loňského roku na Drahokoupilově debutovém albu Pocity, které zpěvák pokřtí 19. dubna v Lucerna Music Baru. Tereza Mašková bude na křtu speciálním hostem.

Imagine Dragons – Eyes Closed

Skupina Imagine Dragons zahajuje novou éru ve třech. Za bicí se místo Daniela Platzmana, který podle zahraničních médií bojuje s depresemi, posadil frontman skupiny Dan Reynolds. Zda je toto zeštíhlení definitivní, zatím kapela neuvedla. Platzman si dává pauzu od března 2023, aby se soustředil na své zdraví. Manažer kapely uvedl, že bubeník se k situaci vyjádří, až to bude pro něj vhodné, a není na kapele ani na nikom jiném, aby to dělali za něj.

Podle Reynoldse píseň Eyes Closed značí návrat ke kořenům kapely, protože sám během pauzy, při níž se věnoval rodině a svým blízkým, pocítil inspiraci tvořit muziku, která je rozpalovala na samém počátku.

Lenny Kravitz – Human

Poslední album vydal Lenny Kravitz v roce 2018. Letos 24. května vydá novou desku Blue Electric Light a rovnou se bude jednat o dvojalbum. Předznamenává ho píseň Human. Kravitz nahrál tuto skladbu na Bahamách, kde se ocitl uvězněn během pandemie.

Sólovou kytarovou partii zahrál Craig Ross, jinak na všechny ostatní nástroje, včetně zvonkohry, klavíru, kravského zvonu a syntezátoru, hraje v písni sám Kravitz.