TRENDY V KLIPECH: Coming out Billie Eilish a darkpop Adama Mišíka

Billie Eilish – Lunch

Píseň je z nového alba Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, která vyšlo 17. května.

Hlasujte v Óčko Chart Pro všechny čtyři klipy můžete hlasovat v hitparádě Óčko Chart, kterou televize Óčko vysílá vždy ve čtvrtek od 15:00 nebo v nedělní repríze od 10:00 a pak 3 dny zpětně přes červené tlačítko na HbbTV.

Zpěvačka už v minulosti naznačila, že ji přitahují ženy, píseň Lunch tak fanoušci přijali jako její coming out. Sama uvedla, že psaní Lunch bylo pro ni cestou sebeobjevování a pomohlo jí prozkoumat a upevnit její pocity přitažlivosti k jiným ženám.

„Něco z toho jsem napsala ještě předtím, než jsem něco měla s dívkou, a zbytek jsem napsala potom,“ řekla časopisu Rolling Stone. „Celý život jsem byla zamilovaná do dívek, ale prostě jsem tomu nerozuměla,“ vysvětlila. Videoklip si zpěvačka režírovala sama.

Adam Mišík, Rohony – Berlin

Adam Mišík ke své novince přizval rappera z Vysočiny Rohonyho. „Jen mě napadlo mu poslat track, jestli by ho to nebavilo, protože mě baví nečekaná spojení. No a ejhle, povedlo se!“ říká Mišík.

„Rozhodli jsme se udělat klubový track s darkpopovým nádechem,“ vysvětluje. „Při psaní tracku se mi vrátily vzpomínky na návštěvy berlínské klubové scény a celkově na atmosféru tamního nočního života,“ dodává. Vintage klip z německé metropole natočil Ondřej Kudyn.

Jordan Haj Hossein – Memory Lane

Píseň Memory Lane produkoval Jiří Burian. Klip Jordan Haj Hossein natočil s dcerami Lennon Marlene a Ariel Avou na Bali pod taktovkou režisérky Adely Bellini. „Na Bali máme mnoho kamarádů a jedna z nich je Adela Bellini. Je to skvělá fotografka. Natočila na útesech pro Emičku videoklip k její písni Chase It. Tak jsem ji taky poprosil o takový klip, akorát jsem ji donutil s dcerami vylézt na sopku Batur, což je druhá největší sopka na Bali,“ popsal Jordan Haj Hossein.

Píseň je z nového alba, které Jordan Haj Hossein pokřtí na svém koncertu v pražském klubu Roxy 30. října. Den předtím v Roxy vystoupí jeho partnerka Emma Smetana.

Stray Kids a Charlie Puth – Lose My Breath

Jihokorejská hudební skupina Stray Kids se spojila s americkým zpěvákem Charliem Puthem. Tvorbu písně popsali autoři jako náročnou vzhledem ke vzdálenosti. „Soubory s nahrávkou skákaly jako pingpongový míček mezi USA a Jižní Koreou,“ popsali Stray Kids svou první spolupráci s umělcem ze západu.

Klip natočila skupina Stray Kids bez amerického zpěváka. Píseň umístí na své nové album, které by mělo vyjít už během léta. Do Ameriky se Stray Kids podívají v srpnu. Vystoupí na festivalu Lollapalloza v Chicagu.