„Řezač z Erfurtu“ ve špinavém bytě kastroval muže, ti mu za to platili

Před soudem v Německu ve čtvrtek stanul pětasedmdesátiletý důchodce obžalovaný z toho, že mužům na jejich žádost řezal genitálie, a to aniž by měl lékařské vzdělání. Klienti si muže s přezdívkou „Řezač z Erfurtu“ (Cutter aus Erfurt) našli na internetových fórech, uvedla agentura DPA. Hrozí mu tři až patnáct let odnětí svobody.