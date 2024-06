Finále se v Brodě vysílá, nesmíme zklamat, hecoval Beránek. Přivezl pohár

„Ahoj, zdravím Havlíčkův Brod,“ zvolal osmadvacetiletý útočník, který už několik let obléká dres Karlových Varů. Odpovědí mu byl jásot celého Havlíčkova náměstí. Brodského rodáka přišly přivítat stovky, možná i nižší tisíce lidí.

„Nemám slov. Ani ve snu by mě nenapadlo, že to tak dopadne. Je to něco neskutečného. Opravdu nemám slov,“ hovořil Beránek do mikrofonu z pódia. V rukou třímal pohár pro mistra světa, na krku se mu blyštila zlatá medaile.

„Chtěl bych poděkovat všem Havlíčkobroďákům, všem, kteří nám fandili. Chtěli jsme to vyhrát hlavně pro všechny Čechy,“ těžko mu šla slova z úst. „Šli jsme krůček po krůčku a došli jsme až do vysněného cíle.“

Finálový zápas se Švýcary se živě vysílal na celé řadě náměstí ve městech a obcích po celé republice. Že přenos poběží i v Havlíčkově Brodě, Ondřej Beránek dobře věděl. „Říkal jsem klukům, že finálový zápas se bude v Brodě vysílat, že nesmíme zklamat. Jsem rád, že to takto dopadlo,“ říkal.

Se slzami v očích na krku legendy...

Od havlíčkobrodského starosty Zbyňka Stejskala přímo na pódiu dostal dar. „Dovolím si předat takový pomyslný dres Havlíčkova Brodu,“ pobavil diváky i samotného hokejistu. Předal mu trička a kšiltofku s novým logem města.

Při čekání na příchod Ondřeje Beránka si zaplněné náměstí několikrát zakřičelo. To když se na velkoplošné obrazovce přehrávaly nejzajímavější Ondrovy momenty z mistrovství. Publikum se pobavilo u jeho letu na švýcarskou střídačku a oslavilo gól do norské sítě.

Na pódiu v Brodě se Beránek sešel s hokejovými legendami Jiřím Holíkem a Jaroslavem Benákem. Oba z Brodu pocházeli a oba se stali mistry světa, Holík v sedmdesátých letech minulého století dokonce třikrát.

Čerstvý mistr světa v Brodě způsobil i jeden emotivní a okamžik. To když se s oběma hokejovými legendami sešel na oficiálním přijetí na radnici. Jiří Holík při té příležitosti obdržel titul Čestný občan Havlíčkova Brodu. Při řeči, kterou Ondřej měl, se mu náhle zalesklo v očích. Se slzami dojetí v očích padl Holíkovi kolem krku...