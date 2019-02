Zahraniční operátoři zlevňují, u českých to nejspíš nehrozí, tvrdí dTest

„Zatímco zahraniční operátoři mají spíše tendence své služby zlevňovat nebo alespoň nabízet za podobné ceny více dat, u nás takové změny nejspíš nehrozí,“ uvedl vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený na základě porovnání aktuální tarifní nabídky tuzemských a zahraničních mobilních služeb s tři roky starým průzkumem.



Spotřebitelská organizace se zaměřila na neomezené tarify, tedy na tarify s neomezeným voláním a SMS a s vyšším datovým objemem. Zjistila, že tuzemští operátoři stále drží ceny nad evropským průměrem. Vysoké ceny podle dTestu obhajují třeba členitostí krajiny či hustotou zalidnění. Argumentují třeba i tím, že většina zákazníků tyto ceny za mobilní služby stejně neplatí, protože využívá takzvaných podpultových nabídek.

„Toto tvrzení nás však příliš neuspokojilo,“ podotkl Zelený, podle kterého evropské srovnání ukazuje, že tuzemští operátoři mají oproti zahraničním stále co vylepšovat. A to i přesto, že nedávno například O2 tarify změnilo, věrným zákazníkům zvýšilo data na dvojnásobek. Srovnání dTestu dokazuje mimo jiné i to, že tarify za výrazně výhodnější ceny poskytují i země s menší hustotou zalidnění či hornatější země než Česko.

Do aktuálního srovnání spotřebitelská organizace zařadila neomezené tarify s vyšším datovým objemem. V případě T-Mobilu šlo o tarif Mobil M, který za 799 korun nabídne v základu 4 GB dat, přičemž při pořízení přes e-shop k němu operátor přidá další 2 GB dat. U O2 byl do srovnání zařazen tarif Free Bronzový s 3 GB dat při měsíčním paušálu 749 Kč, u Vodafonu pak tarif Red Naplno 5 GB za 777 Kč měsíčně, který obsahuje 5 GB základních dat a další 2 GB lze získat každý měsíc v aplikaci Můj Vodafone.

Stejná barva, jiný přístup. T-Mobile je u „sousedů“ vesměs výhodnější

Nejkomplexnější srovnání poskytuje zejména porovnání tarifních nabídek

T-Mobilu, respektive Telekomu, který své služby nabízí ve všech sousedních státech. Například neomezený tarif Áno L slovenského Telekomu stojí 30 eur, tedy v přepočtu zhruba 775 korun. Je tedy o něco levnější než Mobil M tuzemského T-Mobilu, obsahuje přitom více než dvojnásobek základních dat. Slovenský tarif totiž v základu nabídne 10 GB dat, v případě jeho pořízení přes e-shop pak operátor přidá 1 GB dat navíc. Datový rozdíl tak činí až 7 GB.

Podobná situace panuje i v případě rakouského T-Mobilu, jehož neomezený tarif My Mobile Light stojí 22,99 eur, tedy v přepočtu zhruba 594 korun. Cenový rozdíl je v tomto případě již opravdu výrazný. To platí i pro základní data, těch je v rakouském tarifu oproti tomu českému dvojnásobně více (8 GB oproti 4 GB).

Více dat mají k dispozici i zákazníci polského T-Mobilu, tarif T2 5G vychází na 40 zlotých, tedy v přepočtu na těžko uvěřitelných 239 korun. Obsahuje o 1 GB více dat než výše zmíněný tarif českého T-Mobilu. Nízká cena je lákavá, ale tarif má jeden háček: po EU lze totiž bezplatně čerpat pouze 1 GB dat. Dodejme nicméně, že za příplatek ve výši 10 zlotých (zhruba 60 korun) má polský T-Mobile v nabídce i zcela neomezený tarif, tedy včetně neomezených dat (po vyčerpání 10 GB se přenosová rychlost sníží na 1 Mb/s).



V Německu, respektive u německého Telekomu je situace překvapivě naprosto odlišná. Tarif MagentaMobil S totiž při ceně 36,95 eur (zhruba 953 Kč) měsíčně obsahuje jen 2,5 GB dat. Ve srovnání s tarifem českého T-Mobilu je tedy německý tarif nejen dražší, ale obsahuje i o poznání menší datovou porci. Téměř nic na tom nezmění ani fakt, že při pořízení online jej Telekom dá po dobu jednoho roku jen za 29,95 eur měsíčně, tedy v přepočtu za 773 Kč.

Neomezené tarify jsou v EU opravdu levné

Často předkládaným protikladem tuzemské tarifní nabídky jsou polští operátoři. Třeba u operátora Plus lze neomezený tarif získat již za 30 zlotých, tedy v přepočtu za necelých 180 korun. K dispozici jsou ovšem pouze 2 GB dat. Nicméně třeba ve srovnání s nabídkou tuzemského O2 není datový rozdíl tak značný (2 GB oproti 3 GB), finančně jde ovšem o podstatně zajímavější nabídku. I u polského operátora Plus lze přitom za 50 zlotých (298 korun) získat tarif s neomezenými daty, přičemž platí, že po vyčerpání 12 GB (o 2 GB více než u polského T-Mobilu) se přenosová rychlost sníží na 1 Mb/s.

Neméně zajímavé jsou i nabídky třeba rumunských, francouzských či italských operátorů. Například rumunský Vodafone má neomezený tarif s 3 GB dat (Smart 10 National) za pouhých 10 eur, tedy v přepočtu 258 korun. Tarif navíc obsahuje i 200 minut na volání do zahraničí. Tímto bonusem disponují i další tarify včetně třeba tarifu Red 12, který obsahuje 5 GB dat a operátor si na něj naúčtuje jen 12 eur měsíčně (zhruba 310 korun).

Řádově výhodnější jsou podle dTestu tarify i ve Francii. Francouzi si totiž za 19,99 eur, tedy v přepočtu zhruba 515 korun pořídí u společnosti Free Mobile tarif zahrnující 100 GB dat (v EU lze čerpat 25 GB), neomezené volání a také neomezené SMS a MMS. „V porovnání s českým operátorem O2 to představuje 33krát více dat,“ podotkla spotřebitelská organizace.

V Itálii pak loni v květnu způsobil poprask nový operátor Iliad. Ten aktuálně nabízí neomezený tarif s 50 GB dat (v EU lze čerpat 4 GB), za který si účtuje pouze 7,99 eura. Tedy v přepočtu jen 206 korun (více viz Konkurence se vyplácí. Čtvrtý operátor pobláznil Itálii). Na trh nicméně vstupoval s tarifem za bezkonkurenčních 5,99 eura měsíčně (155 Kč). Tarif obsahoval neomezené volání, neomezené SMS a 30 GB dat (2 GB využitelné v EU).

Naději dávají plánované aukce. Stát na nižší ceny tlačit nebude

Cenu tarifů by mohl výrazně ovlivnit vstup čtvrtého plnohodnotného mobilního operátora na tuzemský trh. Ten je ovšem zatím v nedohlednu. Určitou šanci na zlepšení dávají plánované aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz, které jsou určené pro mobilní sítě LTE či 5G. Český telekomunikační úřad je přesvědčen, že by mohly potenciálního nováčka přilákat (více viz ČTÚ chystá důležité aukce kmitočtů. Mají přilákat potenciálního nováčka).



Zatlačit na operátory, co se snížení cen mobilních dat týče, by mohlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Jenže podle loňského vyjádření nového náměstka Ivana Pilného se ničeho takového v nejbližší době nedočkáme, dosažení výhodnějších datových tarifů totiž nepovažuje za svou prioritu. Smysl zvýhodněných tarifů vidí především u lidí, kteří to opravdu potřebují (více viz Snížení cen mobilních dat není prioritou, naznačil náměstek Pilný).