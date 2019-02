Porovnali jsme datové tarify v EU. Řecký Vodafone je zdaleka nejhorší

Jaké tarify jsme hledali Hledali jsme tarify podobné základním neomezeným v Česku, které stojí 750 až 800 korun. To je v přepočtu okolo 30 euro. Takový tarif by měl obsahovat neomezené volání a SMS a k tomu datový balíček. Vše využitelné i v rámci EU roamingu. V některých případech jsme volili předplacenou kartu s měsíčním paušálem, která byla výhodnější. To bychom udělali i u českých operátorů, ale taková není. Vybírali jsme tarify s podobnou cenou a obsahem služeb. Někdy by bylo možné najít levnější variantu, která by stále přesahovala nabídku tuzemských tarifů, ale volili jsme cenově bližší příklad. Pokud se platí aktivační nebo roční poplatek, započítali jsme ho, nebo uvedli do poznámky. Vybírali jsme tarify bez telefonu, pokud by na něj byla sleva, je to uvedené v poznámkách. Vždy jsme vybírali variantu pro nového zákazníka. Ceny platí obvykle s úvazkem, což je uvedeno v poznámce.