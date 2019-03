Operátoři jednají ve shodě, tvrdí ČTÚ. Doplácejí na to zákazníci

V návaznosti na výsledky testu hlasových, SMS a datových služeb nabízených v tuzemských mobilních sítích GSM, 3G a LTE začal úřad zkoumat, zda je na trhu podnik s významnou tržní silou. Podle něj existuje na trhu tacitní koluze, což je forma oligopolu, kdy operátoři neuzavírají formální či neformální dohodu o společném postupu, ale kdy postupují společně shodně způsobem, který je nevýhodný pro jejich zákazníky.

K předběžným závěrům analýzy konkurence i firem s významnou tržní silou se nyní operátoři mohou vyjádřit. „Připomínky k závěrům předběžné analýzy existence podniků s významnou tržní silou na mobilním trhu lze uplatnit nejpozději do jednoho měsíce ode dne uveřejnění této výzvy,“ oznámil ČTÚ.

Všechny obdržené připomínky úřad následně vyhodnotí, jejich vypořádání zveřejní a bude informovat o dalším postupu. Operátoři se analýzou ČTÚ zabývají, poukazují ovšem na její obsáhlost. Dokument totiž čítá 81 stran. Nejen T-Mobile tak není z tohoto důvodu schopný se k jejím závěrům vyjádřit.



„Ke zmíněné analýze ČTÚ se momentálně nemůžeme vyjádřit. Jelikož se jedná o rozsáhlý dokument, je třeba se s ním nejdříve podrobně seznámit. Nicméně své připomínky uplatníme v regulátorem stanovém termínu,“ informoval redakci Mobil.iDNES.cz tiskový mluvčí Vodafonu Marek Steiger.

„Jakkoliv nesouhlasíme s postojem ČTÚ v této věci, vnímáme pozitivně, že si regulátor v rámci zkoumání mobilního trhu alespoň všiml dlouhodobých strukturálních problémů, jako jsou šedí operátoři a SIM karty pro přátele a rodinné příslušníky státních zaměstnanců, na které jsme úřad opakovaně upozorňovali. S materiálem zveřejněným ČTÚ k veřejné konzultaci se samozřejmě podrobně seznámíme a uplatníme k němu připomínky. Věříme, že je tentokrát již ČTÚ vezme v úvahu a správně je interpretuje zohledněním ve svém dalším postupu,“ řekla ČTK mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Úřad v analýze mimo jiné upozorňuje, že současné postavení konkurentů síťových operátorů, tedy virtuálních operátorů, na trhu mobilních služeb není z důvodu jejich velkoobchodní závislosti na MNO (Mobile Network Operator, tedy síťový operátor) takové, aby mohlo ohrozit udržitelnost potenciální tacitní koluze zainteresovaných subjektů (MNO). Že by se tedy některý virtuální operátor prostřednictvím dotovaných maloobchodních cen cíleně pokusil zvyšovat svůj tržní podíl, je podle úřadu nereálné. „Jeho velkoobchodní závislost na MNO by se nikterak nezměnila, a vzniklá ztráta by se jen kumulovala – což významně omezuje sílu tohoto potenciálního konkurenčního vlivu,“ dodal úřad.

Ten se v analýze věnoval i potenciálním překážkám bránícím vstupu nového hráče na tuzemský mobilní trh, který by mohl být plnohodnotným konkurentem síťových operátorů. Chystaná aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz pro budování sítí páté generace může z hlediska úrovně konkurenčního prostředí sehrát významnou roli, podle zjištění úřadu nicméně existují významné překážky pro vstup dalšího síťového operátora na trh. V současnosti nelze navíc předjímat, jak chystaná aukce dopadne a jaké bude mít dopady na tuzemský mobilní trh.

Přitom právě z početnější konkurence by zákazníci mohli těžit. Mohla by mít totiž příznivý dopad především na ceny mobilních dat, v jejichž případě totiž Česko opakovaně patří mezi vůbec nejdražší evropské státy. Přestože podle nejnovější studie Evropské komise ceny mobilních dat napříč EU v meziročním srovnání klesly, tak čeští mobilní uživatelé platí za mobilní data stále jedny z nejvyšších cen (více viz Ceny mobilních dat v EU klesají. Česko je ovšem stále jedno z nejdražších).

Na základě výsledků aktuální analýzy tuzemského trhu by mohl regulátor v budoucnu rozhodnout o cenové nebo necenové regulaci, její konkrétní podobu však neuvedl. Týkala by se velkoobchodního trhu, virtuální operátoři by pak byli schopni nabízet cenově výhodnější služby než v současnosti. Většina zemí EU mobilní trh nereguluje.