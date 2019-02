Ceny mobilních dat v EU klesají. Česko je ovšem stále jedno z nejdražších

Aktuálně zveřejněné výsledky studie, do níž byly zařazeny nabídky mobilních operátorů napříč EU z loňského února, uskutečnila pro Evropskou komisi (EK) společnost Empirica ve spolupráci se společností TÜV Rhineland. Ze srovnání s analýzou z loňského dubna je patrný meziroční pokles průměrných evropských cen mobilních dat, liší se ovšem od konkrétního spotřebního koše. Těch Evropská komise porovnávala celkem třináct: sedm čistě datových a šest kombinujících data s volnými minutami a SMS.

V případě čistě datových spotřebních košů byl vůbec nejnižší meziroční pokles cen zaznamenán u košů 1 GB a 5 GB dat, průměrné evropské ceny při zohlednění parity kupní síly (poměr cen v národních měnách za stejné výrobky a služby v různých zemích) totiž v těchto případech meziročně klesly o 5 %, respektive o 4 %. Naopak k vůbec nejvyššímu poklesu ceny (- 16 %) pak došlo ve spotřebním koši 20 GB. Zatímco loni průměrná evropská cena za takový datový objem činila 33,12 eura (zhruba 850 korun), tak letos to je pouze 27,76 eur (zhruba 710 korun). Nutno dodat, že nejlevněji lze 20 GB v rámci EU získat v průměru za pouhých 8,34 eura, tedy v přepočtu jen za 214 korun.

I aktuální analýza výsledků při zohlednění parity kupní síly ukázala stejně jako ta loňská opravdu propastné rozdíly, co se výdajů mobilních uživatelů v jednotlivých členských zemích za mobilní a datové služby týká. Dodejme, že loňskou analýzu označila Asociace provozovatelů mobilních sítí za výkřik do tmy, tehdejší průzkum prý nereflektoval realitu českého mobilního průmyslu (více viz Analýza Evropské komise je výkřik do tmy, stěžují si operátoři). A to z důvodu, že Komise sbírala data z ceníkových cen uvedených na webových stránkách operátorů v měsíci únoru 2017, pracovala tedy se zhruba rok starými cenami.



To platí i pro aktuální analýzu, Evropská komise, respektive analytické společnosti pracovaly s daty shromážděnými loni v únoru. A tuzemští operátoři za tu dobu opět obměnili tarifní nabídky. Zda ony změny budou stačit na lepší reputaci Česka v rámci EU, se ukáže patrně až při další studii, tedy nejdříve za rok.

Podle EK bylo nicméně Česko v loňském roce stále jedním ze čtyř států s nejdražším širokopásmovým připojením v EU. Ostatními státy, které si z aktuálního průzkumu odnesly nálepku „drahá mobilní data“, jsou Kypr, Slovensko a Řecko. Na druhé straně pak stojí Itálie, Polsko, Rakousko, Francie, Velká Británie, Lucembursko a Finsko. Tyto státy mají vůbec nejnižší průměrné ceny mobilních dat.

Komise navíc v analýze podotýká, že Česko je jedním ze států, který nemá žádnou nabídku spadající do levné skupiny. Stejně na tom jsou i Španělsko, Belgie, Irsko, Maďarsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko a Kypr.

Díky průzkumu z loňska (více viz Je to černé na bílém. Mobilní služby v Česku jsou jedny z nejdražších v EU) lze srovnat i meziroční vývoj jednotlivých spotřebních košů v rámci konkrétního státu. Z tohoto srovnání je zřejmá i meziroční obměna tarifní nabídky, což platí to i v případě Česka.

To si v případě některých spotřebních košů oproti únoru 2017 polepšilo, v některých kategoriích totiž došlo z meziročního srovnání k poklesu průměrné ceny. Nicméně například u koše obsahujícího 20 GB dat došlo naopak ke zvýšení průměrné ceny (59,60 eur v roce 2018 oproti 55,45 eur v roce 2017). Je ovšem patrné, že průměrné ceny jsou stále opravdu výrazně vyšší, než činí průměr EU.

Drahá mobilní data jsou v Česku dlouhodobým tématem diskutovaným i na politické scéně. Aktuálně se tato problematika dostala opět do diskuze kvůli nedávnému výroku ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové. Podle ní si za drahá data mohou Češi sami, prý nepřispívají k tomu, aby byla data levnější (více viz Za drahá mobilní data si Češi mohou sami, domnívá se ministryně).

„Když budete prostě někomu pořád dokola opakovat: máme drahá data, máme drahá data, tak co uděláte? Vezmete mobil a nepřipojíte na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. A tady jsme u toho. Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější. My potřebujeme změnit klima ve společnosti také k tomu, aby ta data chtěli používat,“ uvedla Nováková pro ČT.



Česko je prý specifický trh. Nadějí na změnu je patrně jen aukce

Tuzemští operátoři se ovšem na osočení z udržování vysokých cen mobilních dat dlouhodobě brání tvrzením, že český trh je specifický. Stejně jako loni to prokázala i letošní analýza EK loňské situace na trhu, specifikem českého trhu jsou drahé služby v porovnání s ostatními státy EU.



A budeme se opakovat, když připomeneme, že nic na tom nezmění patrně ani fakt, že v Česku působí hned dva operátoři spadající pod křídla velkých nadnárodních společností. Česká pobočka Vodafonu náleží ke stejnojmennému, světově druhému největšímu mobilnímu operátorovi, český T-Mobile pak spadá do skupiny Deutsche Telekom. Na snížení cen na úroveň sousedních zemí, v nichž mateřské společnosti rovněž působí, budeme čekat zřejmě ještě dlouho. Nelze očekávat ani nějaký zásah ze strany EU, jako tomu bylo v případě roamingových služeb. Cenotvorba na národní úrovni je totiž čistě v režii samotných poskytovatelů.

Tlačit na nižší ceny mobilních služeb, respektive mobilních dat nebudou patrně ani čeští politici (více viz Snížení cen mobilních dat není prioritou, naznačil náměstek Pilný). Jedinou nadějí na změnu tak zůstává blížící se aukce kmitočtů pro sítě 5G, která by mohla na tuzemský trh přilákat nového hráče. Podle ministerstva průmyslu a obchodu prý zájem projevili i zahraniční investoři, konkrétně z USA a Koreje (více viz Aukce kmitočtů láká také investory z USA či Koreje, tvrdí ministerstvo).

Babiš má plán, jak zlevnit data. Výroky Novákové označil za nepřijatelné: