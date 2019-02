Babiš navrhuje zrychlit změnu operátora. Kritizoval ministryni Novákovou

Změna má být možná bez nutnosti kontaktovat stávajícího operátora. Co víc, ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou má být po třech měsících trvání smlouvy možné bez jakékoli pokuty za změnu operátora, pokud nebude se svými podmínkami zákazník spokojen.

Změnu předloží Babiš na středečním jednání vlády. Návrh připravil ve spolupráci s poslancem Patrikem Nacherem, vládním zmocněncem pro digitalizaci Vladimírem Dzurillou a oslovenými odborníky na oblast mobilních operátorů. „Rozhodl jsem se angažovat v této věci více než doposud. Data skutečně máme jedny z nejdražších v Evropě,“ řekl Babiš.

„Přinese to zákazníkům zjednodušení a zlevnění,“ uvedl premiér. Podivil se nad tím, že pár desítek minut před tím s podobným návrhem přišli Piráti a obvinil je, že se o jeho návrhu dozvěděli a že mu ho chtějí ukrást. Z vykrádání návrhů opozice naopak předsedu vlády obvinil šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek. Babišovo ANO a Piráti se přetahují o přízeň voličů před květnovými volbami do Evropského parlamentu, které chtějí ANO i Piráti vyhrát.

Výroky Novákové jsou pro mě nepřijatelné, řekl Babiš

„V minulosti odezněly některé názory paní ministryně, které jsou pro mě nepřijatelné,“ řekl Babiš na adresu ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové, která v ČT řekla, že za drahá data mohou sami lidé, protože se snaží využívat wi-fi připojení místo dat, která si koupili..



„Změny ve vládě neřeším veřejně,“ odvětil Babiš na otázku iDNES.cz, zda je pro něj přijatelné spolupracovat ve vládě s ministryní, jejíž výroky jsou pro něj nepřijatelné. Odpoledne Babiš zamíří na Hrad za prezidentem Milošem Zemanem, ale řekl, že to je kvůli jeho cestě do USA, kde se setká s prezidentem Donaldem Trumpem, ne kvůli změnám ve vládě

„Když budete prostě někomu pořád dokola opakovat: máme drahá data, máme drahá data, tak co uděláte, tak vezmete mobil, tak se nepřipojíte na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. A tady jsme u toho. Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější. My potřebujeme změnit to klima v té společnosti také k tomu, aby ta data chtěli používat,“ uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková za ANO v České televizi. A její slova spustila vlnu kritiky ministryně i vtípků na její adresu.