Piráti vytáhli do boje za levnější data, navrhli snazší změnu operátora

Podle návrhu Pirátů se má snížit smluvní pokuta při ukončení smlouvy u jednoho mobilního operátora a přechod k druhému. „Cílem je, aby lidé platili nižší částky, třeba stokorunu, nebo nic,“ řekl expert Pirátů, poslanec Martin Jiránek. Smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy má podle návrhu Pirátů klesnout ze třiceti na pět procent.



Michálek kritizoval Babiše, že se probudil až poté, když způsobila ministryně Nováková skandál svými slovy, že za drahá mobilní data si mohou lidé sami, protože využívají wi-fi připojení. „Vymyslel, že se sejde se třemi operátory, kteří dojí české prostředí,“ rýpl si Pirát Michálek do Babiše, že nejedná místo toho v zahraničí s těmi, kteří mají dostat do Česka čtvrtého mobilního operátora.

„Když budete prostě někomu pořád dokola opakovat: máme drahá data, máme drahá data, tak co uděláte, tak vezmete mobil, tak se nepřipojíte na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. A tady jsme u toho. Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější. My potřebujeme změnit to klima v té společnosti také k tomu, aby ta data chtěli používat,“ uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková za ANO v České televizi. A její slova spustila vlnu kritiky ministryně i vtípků na její adresu.



Změnu zákona o elektronických komunikacích chystá i vláda

Do věci se proto rozhodl vložit osobně předseda vlády a jen pár desítek minut po Pirátech svolal vlastní tiskovou konferenci, kde spolu s poslancem za ANO Patrikem Nacherem a vládním zmocněncem pro digitalizaci Vladimirem Dzurillou představí návrhy svého hnutí, jak by se lidé mohli konečně dočkat levnějších mobilních dat v České republice.

Babiš napsal dopis Asociaci provozovatelů mobilních sítí, ve kterém požaduje úpravu přenesení telefonního čísla, tak aby byly odstraněny všechny bariéry pro snadný přenos mezi operátory. Premiér chce také prověřit možnost zrušení pokuty za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou. Šéf poslanců Pirátů Michálek kritizoval premiéra Babiše za to, že chce vládní návrh ke stejné věci, jakou představili v úterý Piráti. Vnímá to jako snahu o „vykrádání“ opozičních návrhů