Abych všechno stihl, musím znovu vyhrát volby, říká Andrej Babiš

Při volbě předsedy ANO proti vám hlasovalo 13 lidí. Na sociálních sítích se okamžitě objevily dvě verze. Podle první už leží zalití v betonu pod Agrofertem. Podle druhé si odnesli odměny, protože byli vylosováni, aby byli proti a ANO budilo dojem demokratického hnutí. Jak to bylo?

Ježíšmarjá. To je nesmysl, mě vůbec nezajímá, jak kdo hlasoval. Nezjišťoval jsem to a nebudu. Když jsem byl zvolen poprvé, měl jsem 100 procent a novináři z toho dělali problém. Teď mám méně hlasů než v roce 2017 a zase je z toho problém. Nemám k tomu co říct.

Krátce před sněmem ANO Jaroslava Pokorná Jermanová řekla, že jste chtěl několikrát odejít z­funkce premiéra či šéfa ANO, ale vždy vás prý přemluvili, že to nesmíte udělat. Kdy k takové scénce došlo naposledy?

Samozřejmě že v minulosti byly nějaké situace – hlavně když vrcholily různé kampaně – kdy nějaké takové debaty proběhly. Kdy naposledy, to si fakt nepamatuji, ale už je to dlouho. Tento rok to určitě nebylo.

V minulosti jste také tvrdil, že toto volební období bude vaším posledním ve vrcholných funkcích. Jenže krátce před sněmem jste prohlásil, že byste chtěl ještě jednou vyhrát volby do Sněmovny a být opět premiérem. Co se stalo?

Představoval jsem si, že změny ve státní správě a ve státě celkově budou probíhat rychleji. Bohužel, stát není firma, takže má všechno delší průběh. Máme tu zákon o státní službě, který dává ochranu těm, kteří nefungují dobře, neplní si své úkoly nebo nerespektují nějaká rozhodnutí. Takže ministři, když zjistí, že někdo nefunguje dobře, mají omezené možnosti je vyměnit. Je tedy zapotřebí delšího času, abych stihl udělat vše, co bych udělat chtěl.

Na sněmu ANO byli stejně hladce jako vy zvoleni i všichni, o nichž jste řekl, že by měli být místopředsedy…

(skáče do řeči) Ale já jsem nic neřekl, podpořil jsem jedině pana Faltýnka.

Jasně, bylo pak až komické sledovat, jak jeho dva protikandidáti na post prvního místopředsedy, tedy Petr Vokřál s Jaroslavou Pokornou Jermanovou, své kandidatury spěšně vzdávali, ne?

Vidíte, ale já jsem o tom fakt ani nevěděl. Se mnou to nikdo nekonzultoval, nijak do toho nezasahuji. Hnutí si zvolilo samo. Jsem rád, že byl Faltýnek zvolen, protože je pro hnutí ve Sněmovně nepostradatelný. Ale jinak jsem to neřešil.

Asi stačilo, co jste naznačil nebo jak se podíval, ne? Má pro ANO smysl hrát si na nějaké sněmy, když je pak stejně po vašem?

Kam jsem se podíval? Nepodíval. Já to ani pořádně nesledoval. Neříkejte, že si hrajeme na nějaký sněm. To není pravda. Volilo se tajně, byly nějaké nominace.

Mimochodem, vaše spory s Faltýnkem jsou už minulostí

Nebyly to žádné výrazné spory. Ano, neshodli jsme se na nějakých lidech, ale nešlo o nic výrazného.

Tak například jste Faltýnkovy lidi „vyčistil“ z ministerstva dopravy, respektive z Českých drah, a také z volitelných míst a čelných pozic v pražském ANO.

Já nic nečistil, jen jsem řekl, že na některé lidi mám úplně jiný názor. A to je všechno. V Praze měla jeho iniciativa za cíl vylepšení hospodaření – řekněme v některých pražských strukturách – ale bylo to s lidmi, kteří mají nějakou historii, já bych je nebral.

Místopředsedou se nestal ostravský kritik poměrů v ANO Tomáš Macura. Vy jste ho tam nechtěl?

Znovu opakuji, že jsem na to neměl žádný vliv. Vy si fakt myslíte, že jsem chodil a nějak lobboval? Mně je ve finále úplně jedno, kdo tam je.

Macura opakovaně vyzývá, abyste se posunuli víc doprava, že je teď ANO příliš levicové. Vy si to nemyslíte?

Ne, určitě ne.

Na sněmu jste prohlásil, že chcete malý a levný stát, který nikoho neotravuje, přičemž…

(skáče do řeči) Vezměte si to postupně. My přišli do vlády v roce 2014. Snížili jsme dluh, já jsem jako ministr financí snížil dluh. Půjčoval jsem peníze za negativní úrok. To znamená, že jsem si půjčoval a ještě nám platili. Udělal jsem to ministerstvo transparentní. Dovezl jsem daňovou Kobru, kontrolní hlášení, EET, které přineslo už 20,2 miliardy. Vyhlásil jsem zásadní boj hazardu. Snižujeme dluh, snižujeme daně. To jsou všechno pravicové věci. A pravice? Když byla ODS ve vládě, udělala superpodvod – superhrubou mzdu. Slibovali lidem patnáctiprocentní paušální daň, a když jim to nevyšlo, tak navýšili základ daně a místo patnácti procent lidi platí 20,1 procenta.

Opakuji, že my jsme pro všechny. A že jsme neřešili živnostníky, bylo proto, že za první vlády byl ministrem průmyslu pan Mládek, jehož vztah k živnostníkům je známý. Teď máme program, jak živnostníkům víc pomoci. To znamená odvod sociál, zdrávko, minimální daň jednou částkou, snížení kontrol.

Zaujalo mě, že jste kontroly slíbil snížit na pět ročně. I to mi připadá strašně moc. Vám ne?

Ale dnes jich je 20 až 30 z různých míst. Je to šílené. I při zakládání firmy. Proč s tím něco neudělala ODS od roku 1991?

Ptal jsem se několika podnikatelů. Podle nich nelze říct, že za všechny kontroly můžete vy, ale zejména potravinářská inspekce, finanční úřad a hygienici prý začali řádit hlavně za vás…

V čem řádí? Zemědělství jsme neměli. Zdravotnictví jsme neměli, tam je teď nový Adam Vojtěch. A co ještě? Ano, finanční úřad možná někdy postupoval trochu moc tvrdě, ale byl nezávislý na ministrovi. My nabízíme, že se bude jednou dávkou odvádět sociální pojištění, zdravotní pojištění a minimální daň, tudíž živnostníci se do styku s finančním úřadem už vůbec nedostanou. Ale já se ptám: co udělala ODS? Jenom kradli.

Vy jste zavedli kontrolní hlášení, EET, zajišťovací příkazy

(skáče do řeči) Kontrolní hlášení je boj proti podvodům s DPH, EET je boj proti podvodům s krácením tržeb. A to je v pořádku. My jsme tu vybrali 450 miliard na daních navíc a dáváme je všem, kteří je potřebují: důchodcům, do školství učitelům, do zdravotnictví lékařům, sestřičkám, vojákům, policistům.

Jen tato opatření znamenala velký nárůst státních úředníků a byrokracie. Nebylo proto namístě, když se vám opoziční politici za vaše slova o malém a levném státě bez otravování lidí vysmáli?

Ale kdo tady mluvil desítky let o digitalizaci? A co udělali? Vůbec nic. Kdo to měl na starosti? Tomáš Prouza (bývalý koordinátor digitální agendy – pozn. red.)? Prouza neudělal vůbec nic.

Prouza měl digitalizaci na starosti za vlády, ve které jste seděli, ne?

Ale pane redaktore, my měli ve vládě šest ministrů. A ještě než mě Sobotka vyhodil, fungovala ta vláda tak, že osm ministrů ČSSD a pan Bělobrádek nás často válcovali. Jak dlouho jsme ve vládě? Nejsme tam ani rok.

Jste tam pět let.

Jsme tam pět let, ale nemohli jsme fungovat, jak jsme chtěli. Byli jsme v menšině. Co jsme mohli ovlivnit, jsme realizovali. Sobotka nebyl partner, ale choval se jako nepřítel a nakonec mě vyhodil. Já jsem dal do pořádku veřejné finance, snížil jsem státní dluh, zavedl jsem daňovou Kobru, kontrolní hlášení, EET, transparentní finanční správu a boj proti daňovému ráji v Praze. Pan Sobotka neměl žádný zájem na šetření. Takže jaký jsme na to měli vliv? Neměli jsme ho. Průmysl byl pod panem Mládkem a ten to zkrátka neřešil.

Nicméně teď budete zeštíhlovat, co nabobtnalo za čtyři roky, kdy jste byli součástí vlády?

Opakuji, že tuto agendu mělo ministerstvo průmyslu, které nemělo hnutí ANO. Že jsme byli ve vládě v menšině a tradiční strany – čili ČSSD a KDU-ČSL – nás válcovaly.

Pojďme dál. Na začátku roku jste zmínil, že by v tomto roce mělo dojít k rekonstrukci vlády. Stále s tím počítáte?

Možná, no. Uvidíme. Nechte to na mně. Když se tak rozhodnu, s ministrem to proberu, půjdu s tím za panem prezidentem a pak udělám rozhodnutí. Vy novináři si vždycky někoho vymyslíte, potom ho odvoláváte, pak to zase zrušíte. Takže vy si vystačíte sami.

Třeba o ministru dopravy Danu Ťokovi se mluví často, jeho odvolání chtějí i komunisti…

Je nejdéle sloužícím ministrem dopravy a udělal tam tolik práce, co většina jeho předchůdců neudělala. A hlavně: my nekrademe, my nebrali žádné peníze a naše hnutí se nenechá financovat různými černými fondy ani žádnými výhodami. Zeptejte se stavebních firem, jak to tady bylo za kvazipravicových vlád. Za Řebíčka a podobně.

Slyšel jsem spekulaci, že by pan Ťok mohl někdy na konci března oznámit rezignaci sám s tím, že už toho má dost. Vy byste ji tedy nepřijal?

Zkuste změnit téma, já se s vámi o obsazení vlády bavit nebudu, to není váš byznys.

Často padalo také jméno ministra školství Roberta Plagy, ale silně se za něj postavili pedagogové, učitelské spolky i vysoké školy. Co jste tomu říkal?

Bylo překvapení, kolik organizací napsalo, jaký je pan Plaga skvělý ministr. To je přece dobrá zpráva pro vládu, ne? Ty řeči o jeho odvolání jste si vymysleli vy, novináři.

Takže si vážíte jeho práce?

To není, zda si toho vážím nebo ne. Beru to na vědomí. Pan Plaga má svoje úkoly, musí školství reformovat a napravit tam spoustu věcí. Předpokládám, že od něj do konce února dostanu konkrétní zprávu, co má za sebou, co plánuje, a budeme o tom spolu diskutovat.

Kromě Ťoka by KSČM chtěla z­vlády dostat i ministra zahraničí za ČSSD Tomáše Petříčka. Komunisti hrozí, že jinak by vládu nemuseli podporovat. Co na to říkáte?

My jsme dostali jednorázovou podporu od KSČM na vznik vlády, protože nikdo jiný nebyl ochoten to udělat. Samozřejmě jsme rádi, že nám KSČM vznik umožnila na základě některých programových ústupků, které byly víceméně totožné s požadavky ČSSD. Ale nemáme žádnou závaznou dohodu, takže KSČM může klidně hlasovat pro odvolání vlády. Tu dohodu tedy mohou změnit, vypovědět, to je na nich.

Chápu správně, že byste kvůli komunistům či prezidentovi Miloši Zemanovi nešel za šéfem ČSSD Janem Hamáčkem s tím, ať Petříčka raději odvolá?

Každý může mít názor na jakéhokoli ministra. Názor pana Filipa vnímám, pan prezident má také nějaký názor, byť z jeho strany nebyly některé věci tak vyhraněné. My ale máme s ČSSD dohodu, že personální otázky jejich ministrů si řeší sami. Já mohu vyslovit názor či doporučení, ale rozhodnutí je na panu Hamáčkovi, respektive na ČSSD.

Jste spokojen s ministryní průmyslu Martou Novákovou?

Paní Nováková přišla z byznysu, rozumí IT, postupně řeší věci. Ale resort nebyl v dobré kondici, když ho převzala. Historicky je to resort, který byl pod vlivem různých podnikatelských skupin. Ona je tam krátce, od loňského června, takže tam není ještě ani rok. Uvidíme. Je tam plno problémů k řešení.

Naposledy Nováková prohlásila, že za drahá mobilní data mohou uživatelé, protože dávají přednost wi-fi. To je přece hloupost. Navíc podpora operátorů proti uživatelům, ne? Může to přispět k jejímu konci ve funkci?

Výrokům paní ministryně nerozumím a nesouhlasím s nimi. Myslím, že to bylo opravdu nešťastné vůči spotřebitelům, vůči našim občanům. Byť vláda nemá nástroje, aby mohla určovat ceny mobilních služeb, slíbil jsem, že budeme tlačit, aby se ceny mobilních tarifů alespoň přiblížily těm, co mají lidé v jiných zemích EU. A to platí. Rád bych ještě zdůraznil, že těmi, kdo musí přijít s levnějšími daty, jsou operátoři. Data se pak budou daleko víc používat. Vláda dělá všechny kroky k zjednodušení výstavby, legislativní úpravy a dává finanční pobídky. Teď jsou na řadě operátoři.

Může ten výrok přispět ke konci Novákové ve vládě?

To nebudu komentovat.

Takže jsme snad s výjimkou socialistického ministra kultury Antonína Staňka probrali všechny ohrožené ministry…

(skáče do řeči) Ale není nikdo ohrožený. Proč to říkáte? To jsou jen vaše spekulace.

Každopádně jste se teď skoro všech „ohrožených“ ministrů zastal, takže to na velkou rekonstrukci moc nevypadá, ne?

Znovu opakuji, že s vámi tuto debatu nepovedu, protože nejste ani můj koaliční partner, ani prezident. Je moje odpovědnost, kdo za hnutí ANO ve vládě bude a kdo ne. Nechte se překvapit.

Po čase se přihlásila lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová s tím, že už našla 14 utečeneckých sirotků, které by ráda umístila do České republiky. Budete se tím zabývat?

Ne, já s paní Šojdrovou už nemám co řešit. Beru to jako folklor, jako její kampaň do evropských voleb. Já se jasně vyjádřil, že mám projekt pomáhat syrským dětem v Sýrii. Dělám to přes Český červený kříž ve spolupráci se syrským Červeným půlměsícem. Nabídli nám konkrétní pozemek, jedna česká firma dělá propočty, jak by to vypadalo nákladově. Až budou čísla na stole, uvidíme, jak to dopadne. Zatím to financuji soukromě všechno já, uvažuji o vytvoření nadace a budu se na to snažit sehnat soukromé zdroje. Nápad paní Šojdrové je naprosto nesmyslný, není to seriózní projekt.

Jen při cestě na Chodov jsem míjel pár billboardů s fotografiemi lidí a nápisem: Stydím se za svého premiéra. Něco takového si před vámi vysloužil snad jen Jiří Paroubek. Co tomu říkáte?

Zatím jsem to neviděl, ale slyšel jsem o tom. Neříkám tomu nic. Je svoboda a demokracie a každý si může říkat, co chce. Billboardy jsou ještě fajn věc. Před Českým rozhlasem na mně plivali a sprostě mi nadávali.