Způsobili to novináři, hájí ministryně svá slova, že za drahá data mohou lidé

„Když budete prostě někomu pořád dokola opakovat: máme drahá data, máme drahá data, tak co uděláte, tak vezmete mobil, tak se nepřipojíte na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. A tady jsme u toho. Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější. My potřebujeme změnit to klima v té společnosti také k tomu, aby ta data chtěli používat,“ uvedla Nováková podle pořadu 168 hodin v České televizi.



Po premiéru Andreji Babišovi, který pro iDNES.cz uvedl, že výrokům ministryně nerozumí a nesouhlasí s nimi, se slovům Novákové po jednání vlády podivil také předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

Hamáček označil výroky kolegyně z vlády za absurdní

„Při vší úctě k paní kolegyni to pokládám za lehce absurdní. Jsem přesvědčen, že tím pravým důvodem je nízká konkurence, popřípadě malý tlak regulátora,“ řekl Hamáček. „I zkušenosti z okolních států ukazují, že ve chvíli, kdy na trh vstoupí nějaký další aktér, tak z logiky věci ceny jdou dolů. Není to o tom, že lidé chodí po městě a vyhledávají volné wifi. To si myslím, že hlavní důvod není,“ prohlásil ministr vnitra.

Výrok Novákové může zhoršit její pozici ve vládě. Premiér Babiš chce do konce února od ministrů za ANO hodnocení jejich dosavadní práce a výhled toho, co ještě chtějí ve vládě dělat. Na nedělním sněmu ANO řekl, že personální změny „v tuto chvíli“ nejsou na stole. Hodnotit práci všech ministrů chce při ročním výročí menšinové vlády s ČSSD.

Již tento týden s Babišem chce o práci některých ministrů mluvit šéf KSČM Vojtěch Filip. Komunistům, kteří Babišovu vládu tolerují, ale vadí spíše jiní ministři. Hlavní výhrady mají k ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi. Filip dlouhodobě kritizuje také ministra dopravy Dana Ťoka a zdravotnictví Adama Vojtěcha.