Vládní rošáda. Má skončit Nováková a Ťok, křesla ministrů ČSSD se nekývají

Babiš už se podle MF DNES dohodl s místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlem Havlíčkem, aby v dohledné době nahradil Novákovou.

Havlíček by kromě toho měl zastávat pozici vicepremiéra pro ekonomiku, což bude nově zřízená vládní funkce. Výměna za ministryni by se měla odehrát nejpozději po volbách do Evropského parlamentu, které budou v druhé polovině května.

Prezident Miloš Zeman naznačil, že by nejspíš neměl problém Havlíčka jmenovat. „Pokládám ho za odborníka,“ řekl pro MF DNES. „Stejně jako současnou ministryni,“ zdůraznil a dodal, že mu stejně premiér zatím nikoho nenavrhl. Personální změny nechtěl komentovat ani Babiš.

Podle samotného Havlíčka jeho angažmá na ministerstvu „není v tuto chvíli na stole“. Havlíček uvedl, že se společně s Babišem zaměřuje na aktuální témata. Chystají například zlevnění mobilních dat, připravují rozpočet na vědu a další opatření. „Dotýká se to průřezově ministerstva průmyslu a obchodu i ostatních resortů, což svádí k řadě spekulací,“ konstatoval.

Z místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace se v poslední době stala doslova Babišova pravá ruka pro ekonomiku. Dokládá to i premiérovo nedávné setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kde byl Havlíček jedním z ústředních členů delegace, zatímco z ministrů nevzal Babiš žádného.

Také proto nyní premiér podle informací z jeho okolí na Havlíčka dále naléhal, aby zaujal pozici, kterou dříve odmítal. V listopadu 2017 to vysvětloval tím, že by byl „jako vlastník několika firem okamžitě ve střetu zájmu“ a dodal, že je navíc „extrémně vytížen jak v rámci podnikatelského, tak akademického prostředí.“ Situace se od té doby posunula a podle informací MF DNES Karel Havlíček nakonec se vstupem do vlády souhlasil.

Ťok sám opustí funkci

Kromě Marty Novákové by měl v dohledné době z vlády odejít i ministr dopravy Dan Ťok. Jenže na rozdíl od své kolegyně dobrovolně, svůj dlouho avizovaný úmysl už měl oznámit Babišovi. Čekalo se však, až si premiér najde nástupce, což se mu prý zatím příliš nedaří.

Ťokovi přitížila sněhová kalamita, která ochromila dálnici D1 loni v prosinci. A nedávno také spor se šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem v souvislosti s kauzou Kapsch, jež se týká výběru mýta.

Ministr prý nechtěl odcházet s obrazem muže, který byl k rezignaci donucen kvůli zácpám na D1, nebo jako ten slabší v přestřelce s Faltýnkem. Kvůli tomu svůj krok odsouval, sám ho však dosud nepotvrdil. „Angličané mají pro takovou situaci hezký výraz – no comment,“ napsal MF DNES ministr dopravy.

Spekulace o Staňkovi ustaly

Změny se naopak nechystají u ministrů za ČSSD. Šéfka resortu práce a sociálních věcí Jana Maláčová a ministr zahraničí Tomáš Petříček se dostali do vedení strany, v jejímž čele je ministr vnitra Jan Hamáček. Všichni tak mají stabilní pozici.

Podobně je na tom i ministr zemědělství Miroslav Toman, kterého navíc podporuje prezident Zeman. A tím se může pyšnit i šéf resortu kultury Antonín Staněk, o jehož pozici se před březnovým sjezdem ČSSD spekulovalo nejvíc. „Je mi na něm sympatická jeho tendence investovat do kulturních památek,“ řekl předminulý týden prezident o Staňkovi s tím, že si zaslouží další šanci.

Hlasy požadující Staňkovo odvolání utichly i v samotné sociální demokracii. „Hamáček nemá jiné jméno. Vzhledem k rozložení sil ve straně by to navíc musel být někdo z Moravy a tam nyní nikoho takového nevidím,“ sdělil zdroj blízký vedení strany. Sám Staněk ve velkém rozhovoru pro MF DNES, který vyjde v příštích dnech, řekl, že spekulace o jeho odvolání už ustaly a on má plnou podporu předsedy ČSSD Hamáčka.