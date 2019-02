Babiš plánuje pumpovat peníze do vědy. Technika má být povinný předmět

„Inspirovaly nás skandinávské země, Nizozemí, Švýcarsko, tedy státy, ke kterým máme velikostí, mentalitou i celkovou ekonomickou výkonností blízko. Všechny tyto země vsadily před časem na systematickou podporu inovací a během jedné generace se staly vzorem pro celý svět. My jsme se proto u nich inspirovali. I my máme ambice posunout se mezi inovativní evropskou elitu a dostat nás tam, kam jsme kdysi patřili,“ prohlásil Babiš.



„Máme k tomu ideální předpoklady. Patříme mezi nejstabilnější ekonomiky kontinentu, máme velmi dobrou vzdělávací a výzkumnou infrastrukturu. V řadě oborů patříme do světové špičky,“ tvrdí premiér.

Zatímco v současnosti je v České republice podíl výdajů na výzkum, vývoj a inovace 1,79 procenta HDP, v příštích letech má toto číslo podle inovační strategie zásadně vzrůst. „Naší ambicí je do roku 2025 se dostat na 2,5 procenta a když vše bude dobře, tak zamířit v dalších pěti letech až ke třem procentům. Je to obrovský cíl, je to ambiciozní cíl, není to výstřel z Aurory,“ řekl Karel Havlíček, místopředseda vládní pro Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček.



Ambicí je dostat se do evropské top sedmičky

Nyní je Česká republika v evropském průměru, zatímco třeba v Číně podle něj dávají 2,2 procenta z HDP na výzkum, vývoj a inovace. „Nezvládneme to jen z vládních zdrojů. Vládní zdroje činí 30, 35 procent z celkových výdajů na výzkum, vývoj, 60 procent jsou v rukou soukromého sektoru, zbytek je z Evropské unie. Musíme podpořit, motivovat soukromý sektor, to je ten tahoun, bez kterého se nepohneme dál, například odpočty,“ řekl Havlíček. „Nemůžeme mít jinou ambici, než se posunout do evropské top sedmičky,“ dodal.

„Náš výzkum má ve vládě opravdu silného zastánce a to jsem teď já. I to je důvodem, proč jsme se rozhodli připravit novou inovační strategii. Nadresortní, apolitickou a věřím, že i nadčasovou,“ uvedl Babiš.

Součástí inovační strategie je systém dobře připravených odpočtů na vědu a na výzkum pro firmy. V současné době jde přibližně o 2,4 miliardy korun nepřímé podpory, týká se řádově 1300 organizací. Cílem je podporu do roku 2025 znásobit. Dále má jít o jednoduché, digitální prostředí pro nové firmy, on-line služby pro občany a podnikatele, ale i třeba nový povinný předmět Technika na druhém stupni základních škol.