Invalidé třetího stupně stále nemají nárok na slevu na jízdném, vláda mlží

Slevu na jízdném zavedla vláda Andreje Babiše před více než rokem a půl. Od té doby mohou jezdit s 75procentní slevou studenti, důchodci a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Ne všichni invalidé ale mají na tuto kartu nárok.

Konkrétně část invalidů třetího stupně, do které se řadí například psychicky nemocní lidé, od českých úřadů žádný průkaz nedostali. Nárok na zlevněné jízdné tak nemají.

Problém dobře ilustruje příběh čtyřiačtyřicetileté Soni, která dojíždí za svými dětmi, jež má v péči její bývalý manžel, bydlící stovky kilometrů daleko. Invalidní důchod ji přitom pokrývá sotva nutné náklady na život.

Opomenutá skupina

Lidé, kteří cestují levněji, se musí prokázat například průkazem ISIC, občanským nebo žákovským průkazem, případně kartou ZTP či ZTP/P. A zde právě vzniká problém.

„Žádný zákonný předpis nestanoví a ani nikdy nestanovil slevu na jízdném u příjemců 3. stupně invalidního důchodu. Stanoví pouze slevu na jízdném u lidí, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo průkaz ZTP/P,“ vysvětluje předseda Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václav Krása.

Invalidní důchod Invalidní důchod 3. stupně v Česku pobírá přibližně 180 000 mužů a žen, v průměru činí necelých 12 tisíc korun měsíčně. Náleží lidem, kterým se kvůli zdravotnímu stavu či úrazu snížily pracovní schopnosti o více než 70 procent. Může jít například i o duševně nemocné lidi.

V současné době se invalidní důchodci bez karty ZTP musí spolehnout na jednotlivé dopravní společnosti nebo samosprávy. Někteří přepravci totiž pro lidi s invaliditou třetího stupně levnější jízdné poskytují, stejně tak některá města. Jsou to třeba České dráhy nebo dopravní podniky v Praze a Brně.Velká část invalidních důchodců třetího stupně průkazy ZTP má. Ti, kteří jimi však nedisponují, nemají na plošné slevy nárok.

Česká vláda zaspala

„Ti, kteří tu průkazku nemají, dnes nemají slevy na jízdném. Takže ty takzvané plošné slevy na jízdném se nedotýkají této velmi potřebné skupiny,“ interpelovala v letošním roce premiéra už po několikáté Olga Richterová (Piráti).

Podle Babiše je absence průkazu o invaliditě stěžejní, zavedení plošné slevy není jednoduché. „Jde o to, že každý řidič autobusu nebo průvodčí ve vlaku musí umět ihned bezpečně určit, zda cestující má, nebo nemá nárok na slevu,“ řekl ve Sněmovně.

Velkým problémem je podle něj také přeprava cestujících z ostatních zemí EU. Konkrétně to, jak budou dokládat, že na slevu mají nárok a kdo jim bude průkazy vydávat.

Problém se slevou na jízdné pro konkrétní skupinu invalidů však má vláda na stole už delší dobu. Odpověď neměl ani někdejší ministr dopravy Ťok.

„Obrátili jsme se dopisem na předsedu vlády pana Andreje Babiše a upozornili jsme jej na skutečnost, že především příjemci invalidního důchodu 3. stupně nejsou mezi uvedenou skupinou, na kterou se vztahuje zlevněné jízdné. Odpověděl nám tehdejší ministr pan Dan Ťok, jehož odpověď nebyla konkrétní a v zásadě nijaká,“ podělil se o svou zkušenost předseda NRZP.

Babiš přitom ještě nedávno zlevněné jízdné pro invalidy třetího stupně bez karet ZTP podporoval. „Uvažuju nad tím. Určitě si to zaslouží,” uvedl v listopadu – dva měsíce předtím, než odpověděl na jednu z interpelaci Richterové tím, že by zavedení slevy bylo obtížné.

„Já si myslím, že nechtějí přiznat, že na takhle širokou skupinu lidí zapomněli. Že nechtějí přiznat, že těchto mnoho desítek tisíc lidí nechali být,“ vyjádřila se pro iDNES.cz pirátská poslankyně. Podle čísel, se kterými pracuje, může jít asi o 50 až 80 tisíc lidí.

Inspirace v zahraničí

Aby člověk na vlastní oči viděl funkční systém slev pro invalidy, nemusí jezdit příliš daleko. Na Slovensku mají invalidní důchodci, stejně jako běžní penzisté a studenti do 26 let, nárok na vlakovou jízdenku zdarma. A to už od roku 2014. Vztahuje se navíc i na ostatní občany EU, jako jsou třeba Češi.

Cestujícím stačí nechat si vystavit speciální průkaz u slovenského státního dopravce. Lidé pobírající invalidní důchod musí při registraci doložit, že jim je skutečně vyplácen. Následně mohou cestovat zdarma.

Podle Richterové by se Česká republika mohla inspirovat právě na Slovensku.„Když přeci máme v ČR státní úřad, co vám dá potvrzení o vyplacení invalidního důchodu, tak mi přijde smutné se jako ministerstvo nespojit se svým slovenským protějškem a nezjistit si, jak to provádějí,“ říká Richterová.„Obzvláště, když máme občany České republiky, kteří tyto slevy na Slovensku čerpají,“ dodává.