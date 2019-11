Ministr Kremlík sdělí, jak stát v zimě zajistí sjízdnost dálnice D1

Ministra dopravy Vladimír Kremlík a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek sdělí na tiskové konferenci ve 13:00, jaká zimní opatření letos chystají úřady na dálnici D1. Kremlík už dříve uvedl, že na dálnici D1 by měla přibýt místa pro odstavení kamionů v případě mimořádných situací. Vzniknout by měla na části uzavřených odpočívek. V zimě by na dálnici měla fungovat také údržbová technika, zlepšit se má i informovanost řidičů.