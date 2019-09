Miliony neutečou. Auditor mýta bude i bez tendru

Pokud rozhodnutí úředníků potvrdí předseda ÚOHS Petr Rafaj, stát do konce roku kontrolora v nové soutěži vybrat nestihne.

Ministerstvo dopravy nyní vypracovalo plán, jak možným ztrátám zamezit. Místo nové soutěže se chystá zakázku zadat přímo některé ze státních organizací.

„Hledá se cesta přechodného řešení. Cílem ale je, aby byl auditor vybrán v transparentním výběrovém řízení. Toto řešení má překlenout období, než nového poskytovatele najdeme prostřednictvím standardního tendru,“ řekl MF DNES ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Stávající mikrovlnný systém vytvořený rakouskou společností Kapsch se chlubí takřka stoprocentní účinností odhalených neplatičů. I nový satelitní systém od konsorcia společností CzechToll a SkyToll má stejné ambice, alespoň na dálnicích. Na nich se sdružení zavázalo, že dokáže odhalit až 99 procent neplatících kamionů a 95 procent neplatičů na silnicích první třídy.

Pokud by efektivita kontroly byla nižší, musely by tyto výpadky zaplatit zmíněné firmy. Bez takzvaného mýtného auditora, který by dokázal rozdíl mezi deklarovanou a skutečnou efektivitou odhalování neplatících kamionů, by ale stát o tyto peníze nenávratně přišel.

Kýženým dočasným kontrolorem by se mohla stát Státní pokladna Centrum sdílených služeb, která se v roce 2014 vyčlenila ze Státní tiskárny cenin. Jinou variantou je, že by na výběr dohlížel Cendis, podřízená organizace ministerstva dopravy.

Právě druhá jmenovaná se už ke kontrole mýtného systému přihlásila na svých internetových stránkách. A to přestože podle informací MF DNES doposud nemá k této zakázce podepsanou smlouvu.



„V ­souvislosti s přechodem z mikrovlnné na satelitní technologii a ­rozšířením sítě zpoplatněných pozemních komunikací o vybrané úseky silnic I. třídy je supervizor spoluzodpovědný za to, aby rizika způsobená technologickou nepřesností byla co nejmenší, a stát tak nepřicházel o příjmy, které chce ze zpoplatněných komunikací získat a ­zpětně investovat do jejich údržby a rozvoje,“ popsala státní firma svůj očekávaný úkol.

Nejméně o 200 milionů dráž

Cendis založil před pěti lety Kremlíkův předchůdce Dan Ťok jako podnik, ve kterém zaměstnává experty na různé dopravní oblasti. Na rozdíl od ministerstva je totiž může ve státním podniku honorovat daleko lépe než úředníky, kteří jako státní zaměstnanci pobírají tabulkový plat.

Jedním z prvních úkolů Cendisu bylo, že pomáhal bývalému šéfovi resortu s výběrovým řízením na nového správce mýtného systému po skončení smlouvy s Kapschem.

V současné době se tento státní podnik podílí na vzniku jednotné jízdenky, která by měla platit pro všechny dopravce nejprve na železnici a následně i v autobusové dopravě. Zakázku, kterou by nyní mohl Cendis na přechodnou dobu získat, odhadlo ministerstvo na 495 ­milionů korun během deseti let. Zatím nepravomocně zrušená soutěž přinesla nižší ceny. Společnost CGI v ní za dekádu služeb požadovala 215 milionů korun, druhý Kapsch pak zhruba 300 milionů korun.