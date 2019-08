Kvůli sesuvu na D8 dostalo ŘSD pokutu, dosud nedodalo potřebné důkazy

„Žalobci se ukládá pořádková pokuta ve výši 50 tisíc korun,“ rozhodla soudkyně Michala Dvořáková z Obvodního soudu pro Prahu 5, která případ řeší.

„Výše pokuty byla stanovena na horní hranici, neboť nedostatek součinnosti žalobce znemožnil znaleckému ústavu zpracovat včas revizní znalecký posudek a způsobil tak zbytečné průtahy v soudním řízení,“ vysvětlila soudkyně v usnesení z minulého pátku, které má MF DNES k dispozici. Zároveň opět nařídila, aby ŘSD do sedmi dnů chybějící údaje předložilo.

ŘSD požaduje po kamenolomu Kámen Zbraslav bezmála 800 milionů za sesuv zeminy. Dalších 240 milionů chce Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) za poničenou trať. Opírají se o posudek VUT Brno, podle něhož se svah utrhl a sesunul kvůli těžbě kamene. Posudek VUT nechal vypracovat bývalý majitel kamenolomu Josef Kačírek, jenž byl s firmou Kámen Zbraslav ve vleklém sporu. Za posudek dal 300 tisíc korun.

ŘSD se pak obrátilo na státní instituce, aby brněnskou analýzu posoudily. Česká geologická služba (ČGS) ji ostře zkritizovala a rovněž Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd konstatoval, že za sesuv nemůže jen kamenolom, ale několik faktorů.

Geologové mají za to, že za sesuv může i sama dálnice, která byla příliš zaříznutá do svahu, ale také investor, jenž nerespektoval jejich navrhovaná opatření, a nestabilní podloží, které bylo v pohybu už od roku 2010. Ve své zprávě varovali před tím, aby ŘSD podalo žalobu na základě posudku VUT, který označili za ledabylý a tendenční, vedený snahou svalit vinu na kamenolom. Přesto to ŘSD a SŽDC udělaly. Tehdejší ministr dopravy Dan Ťok vysvětloval, že organizace jeho resortu musely podat žalobu, aby jednaly jako řádní hospodáři.

ČGS navíc už v dubnu 2015 upozorňovala, že „posudek je zpracován nekompetentním subjektem“, který nemá oprávnění psát posudky v oboru geologie. Ministerstvo spravedlnosti následně dalo znaleckému ústavu pokutu 50 tisíc korun.

Proti analýzám ŘSD a SŽDC postavil Kámen Zbraslav několik svých, podle nichž za ujetí svahu může déšť a zaříznutá dálnice. Proti sobě tudíž stály dvě skupiny posudků a soudkyně Michala Dvořáková proto loni 24. října rozhodla, že nechá zpracovat revizní posudek, který pomůže spor rozseknout. Zadala ho opět Ústavu struktury a mechaniky hornin. Tomu však ŘSD dosud nedodalo důležité podklady. A nepomohla ani výzva soudu z letošního 24. června.

VIDEO: Začíná dopravní omezení na dálnici D8 na Prackovické estakádě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ředitel ústavu Josef Stemberk poukázal v dopise soudu na to, že „chybí výsledky inklinometrického monitoringu u vrtů IN7 a IN8“. Inklinometry jsou zařízení měřící pohyby ve svahu. „Výsledky měření z těchto dvou vrtů podle našeho názoru mohou mít významný vliv na závěry zpracovávaného posudku,“ dodal Stemberk. Požádal soud o prodloužení termínu odevzdání posudku do 27. září a soud mu vyhověl.

Podle právníka žalované firmy Pavla Sedláčka mohou chybějící údaje z měřidel přinést zásadní informaci o tom, co předcházelo sesuvu. „Může se ukázat, že svah se hýbal už před sesuvem a nikdo nic neudělal,“ dodal.

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl v úterý uvedl, že na odpovědích pracuje, zatím je však redakci neposlal.