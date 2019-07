Most dálnice D8 u Prackovic mírně poklesl, oprava potrvá do listopadu

Řidiče, kteří jezdí po dálnici D8, čekají v příštích týdnech a měsících komplikace. Silničáři dnes kvůli opravám uzavřeli ve směru od Prahy pravý most Prackovické estakády v Českém středohoří, obousměrně se tak bude jezdit na druhém z mostů.

Až zde práce skončí, přesunou se dělníci na druhý most. Hotovo by mělo být v listopadu, do té doby se dají v místě očekávat kolony.



Na Prackovické estakádě je třeba upravit nosnou konstrukci, která během dvou a půl let provozu poklesla zhruba o šest cm. Dělníci konstrukci zvednou a vozovku i svodidla vyrovnají.

„Přistoupíme k pracem, které jsou v programu údržby a oprav jako u každého mostu. Není to žádná mimořádná operace. Do mostu jsme značně investovali, protože prochází velmi problematickým hydrogeologickým a geologickým územím Českého středohoří,“ řekl dnes mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

„Dodatečné kotvící a stabilizační prvky za více než 200 milionů korun fungují, podloží je nyní stabilní a díky tomu si můžeme tyto práce dovolit,“ dodal Rýdl.



Estakáda, jejíž část v červnu 2013 zavalil sesuv, ŘSD zajišťovalo celou řadou opatření. K opěře mostu, která se nachází „blíž Praze“, byly loni na podzim za 25 milionů korun napumpovány tisíce litrů pryskyřice (psali jsme o tom zde).

Dělníci pumpují pryskyřici hluboko pod zem, aby zpevnili estakádu na D8:

Předtím se zde vybudovala podzemní kamenná zeď, která má za úkol odvádět spodní vodu, musela se také rozebrat část hotového náspu mostu a postavit za 120 milionů korun kotvení opěrné zdi, 200 milionů korun stálo 120 vzájemně provázaných pilotů pod náspem mostu.



Řidičům se tento poslední úsek úsek dálnice D8 otevřel v prosinci 2016. „Stav je nyní uklidněný. Ale došlo k určité deformaci v podloží a zvýšení napětí na nosné konstrukci, která se mírně ohnula,“ sdělil František Zuckerstein z ŘDS.

Nejprve je třeba snížit napětí v nosné konstrukci

„Je třeba udělat vyrovnávací opatření a tím snížit napětí v nosné konstrukci a také výškově upravit dilatační závěry. Současně bude probíhat plánovaná údržba tunelů, nějaké dopravní komplikace tak lze očekávat,“ dodal Zuckerstein s tím, že k těmto deformacím docházelo již před 10 lety při zahájení stavby.



Současné práce začnou vyříznutím obrovských dilatačních závěrů, které leží v místech nájezdu z pevného náspu na most. „Tuto ocelovou nosnou konstrukci vážící 12 až 15 tun musíme vyříznout vodním paprskem a vyndat. Bude se pak muset přenastavit a také obnovíme její antikorozní ochranu,“ přiblížil postup prací Zuckerstein.

„Odstraněním dilatačních závěrů uvolníme celou nosnou konstrukci mostu. Pak pod most přijedou obrovské lisy. To je něco jako hever na auta, ale s mnohonásobně větší silou, a nosnou konstrukci mostu o 5 až 6 centimetrů přizvedneme, aby výsledné napětí mostní konstrukce bylo optimální a odpovídalo projektové dokumentaci,“ vysvětlil Zuckerstein.

Za sesuv na D8 může podle odborníků déšť a nezajištěný zářez:

Protože kvůli zatížení mírně poklesl nosník, vymění dělníci ložiska v pilířích mostu a nastaví do potřebné výšky. „Musí být ve správné poloze, aby se lana konstrukce mostu zbytečně nenapínala. Pak se mostní konstrukce opět spustí do požadované polohy. Nakonec se do roviny upravovat také vozovka a okolní svodidla,“ uvedl Zuckerstein.



Nejde o jediné dopravní omezení na D8. Kvůli opravě povrchu dálnice je například sveden do jednoho pruhu provoz mezi exity 35 Doksany a 48 Lovosice, práce by zde měly být hotovy do konce července. V jednom jízdním pruhu pak rovněž jezdí auta před hranicí s Německem.