Jak ovládnout českou gramatiku? Pomocníkem může být také Instagram

Čeština. Krásný, pestrý, nesmírně bohatý, také dost komplikovaný, a hlavně – náš mateřský jazyk. Na světě neexistuje řeč, která by nám byla bližší než ta, kterou jsme začali žvatlat v útlém dětství po našich rodičích. Odmalička se nám vpíjela do každé buňky. Naučili jsme se, jakými slovy se popisuje láska i zlost, pochvala nebo pokárání, radost a smutek… Slova v mateřštině pro nás získala tak silný citový náboj, že jsou schopna nás zasáhnout velmi hluboko, až u srdce, do morku kostí.