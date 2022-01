Pryč s vánočními kily. Tipy, jak nastartovat hubnutí a sestavit jídelníček

Abyste své hubnutí dokázali správně nastartovat, je třeba dodržet několik pravidel. Jako bonus, který jsme si pro vás připravili, je orientační týdenní jídelníček, který vám v boji s kily navíc pomůže.

1. Odložte alkohol

Alkohol jsou jen prázdné kalorie a o svátcích si je dopřává většina lidí ve větší míře, což právě přispívá k tloustnutí. Pokud tak chcete zhubnout, jako první byste se měli vzdát právě alkoholu.

„Má vaše barová skříňka klíček ve dveřích? Výborně! Vše do ní uložte, zamkněte a klíček zastrčte do nejvýše položené skříňky u stropu, kterou doma najdete. Pokud jsou nevhodné nápoje a potraviny ve vašem snadném dosahu, mnohem častěji se k nim uchýlíte. To samozřejmě platí i se sladkostmi, chipsy a podobnými pochutinami,“ říká Štěpánka Kutišová, výživová poradkyně z center pro výživu Naturhouse.

A dodává, že alkohol navíc zatěžuje vaše játra a ta jsou hlavním metabolickým orgánem, který hubnutí usnadňuje.