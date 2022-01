Také míváte po Vánocích chuť odejít do lesů a živit se jen vodou ze studánky? Pravda, nevydrží to obvykle moc dlouho, ale dává to smysl. Možná se musíme o svátcích vším přesytit, abychom získali to správné odhodlání k očistě. Tělo totiž očistu potřebuje. Vždyť v dáli na obzoru už vidíme pláže a plavky. Je nutné rychle jednat!