K hubnutí Alenu motivovala kamarádka. Za necelý rok shodila 34 kilo

„Bála jsem se, že na mne ostatní koukají a říkají si, jak jsem tlustá. Nosila jsem elastické kalhoty, protože do těch jsem se vešla, a volná trička, abych schovala faldy. Nemohla jsem si vzít to, co se mi líbilo, ale jen něco, do čeho jsem se vtěsnala. Zrcadlům jsem se radši vyhýbala a o nějakém vážení nemohla být ani řeč. Štvalo mě, když se mi v obchodě líbilo třeba triko nebo šaty, kalhoty či kabát, ale mou velikost neměli ani vzdáleně,“ vzpomíná Alena, která si zimní bundu musela pořídit v pánském oddělení.

„Jídlo jsem měla ráda už od dětství. U nás doma vařila babička, a že to byly dobroty jako knedlo, vepřo, zelo – to bylo tak úžasné, že jsem ho jedla i bez masa. Nebo kynuté knedlíky se studenou jahodovou omáčkou, ty babička uměla moc dobře. A skvělá byla i její sypaná tvarohová buchta, té jsem zvládla sníst sama půl pekáče. No, a láska k jídlu mi vydržela až do dospělosti,“ přiznává mladá žena, která je dnes dvojnásobnou maminkou.

Bála jsem se, že už nevstanu

„K hubnutí mě nic netlačilo, manžel mě měl rád takovou, jaká jsem byla. I když nějakou uštěpačnou poznámku si občas neodpustil a rád mě kvůli tomu popichoval se slovy, že se za chvíli nevejdu do našich šedesátkových dveří. A také mi tvrdil, že se jí proto, aby se žilo, kdežto já žila proto, abych se mohla celý den cpát. Dřív jsem byla k té obezitě ještě i kuřačka a měla jsem problémy s dýcháním, třeba při chůzi do kopce jsem nemohla popadnout dech. Tak jsem radši přestala chodit, což byl vlastně paradoxně první krok k tomu, abych se svou váhou začala něco dělat. Došlo mi, že by mohla s věkem vystoupat do ještě šílenějších čísel, a to bych pak už nemusela vstát vůbec,“ říká Alena, která našla inspiraci v kamarádce. Ta dokázala zhubnout přes 20 kilo.

Alena vážila před hubnutím 117 kilogramů.

„U ní jsem viděla, že když jde spolu ruku v ruce motivace, odhodlání a výdrž, dostaví se i úspěch. Koupila jsem si balíček s keto dietou, to byl takový odrazový můstek k hubnutí, protože moje počáteční váha byla fakt vysoká. A ono to šlo! Chvíli sice trvalo, než to začalo být vidět, pořád jsem nosila volná trička. K tomu jsem jedla low carb stravu. Hlavně jsem ale začala nad jídlem přemýšlet,“ přiznává sympatická žena, která sledovala obsah cukru v potravinách a začala jíst víc zeleniny a méně příloh.

Procházky i posilovna

„Jsem ve facebookové skupině keto diety, kde jsem se inspirovala recepty. Nedá se říct, že bych nějaké jídlo úplně vyřadila, ale jedla jsem ho a jím v menších porcích. Když mám chuť na sladké, tak si upeču něco s nižším obsahem cukru nebo se sladidlem. Jsem vyučená cukrářka, takže to zvládnu. V týdnu si vařím dietnější jídla, ale o víkendech si ráda zahřeším, občas si dám pivo nebo víno a chuťovky s tím spojené. V první fázi hubnutí mi ale pohyb kvůli sníženému příjmu sacharidů moc nedoporučovali. Což mi vyhovovalo, protože sportu jsem nikdy moc nedala a hlavně mě při té váze ani nebavil. Byla jsem brzy unavená a všechno mě bolelo,“ pokračuje Alena, která dnes váží 83 kilo a pohyb ji baví daleko víc.

„S kamarádkou jdeme dvakrát týdně do posilovny, navzájem se přinutíme, i když se nám třeba nechce a radši bychom zůstaly ležet doma pod dekou. Když je teplo, ráda jezdím na kole, a abych se udržovala v pohybu, chodím do práce pěšky. Je prima projít se po ránu na čerstvém vzduchu. Chození mě baví a na procházku s dětmi občas vytáhnu i manžela,“ říká milovnice přírody.

Alena chtěla zhubnout i kvůli svým dětem.

Rady a tipy

Nehladověte

Pokud od rána nemáte čas se najíst, není divu, že večer vyluxujete celou ledničku. Snažte se největší porce jídla přijímat ráno a dopoledne.

Chvíli vydržte

Dostala jste obrovskou chuť na něco nezdravého? Vydržte 15 minut a pokušení zmizí.