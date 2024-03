Do devětadvaceti byl kvůli tloušťce panic, cvičení muži změnilo život

Když se rozhodl pro změnu životního stylu, vážil dvě stě kilogramů. Tehdy si myslel, že bude panicem až do konce života. Nedokázal s ženami navázat ani oční kontakt. „Bál jsem se na ženy promluvit. Opravdu jsem byl úplný blázen. Kvůli svému tělu jsem měl velké komplexy. Dnes už o všem mluvím otevřeně a nestydím se za to. Dříve to pro mě bylo velmi složité. Vím, že svým příběhem pomohu dalším lidem a o to mi jde. Chci, aby všichni věděli, že jejich život se může změnit k lepšímu. Obezita není na celý život,“ uvedl pro Daily Star.

Když bylo Leonardovi dvacet let, na veřejnosti ho zesměšnila žena, které se dvořil. Ponižovala ho kvůli nadváze a tento negativní zážitek ho ovlivnil natolik, že dalších devět let nebyl schopen na neznámou ženu ani promluvit. Stáhl se do sebe a propadl beznaději.

„Zní to skoro jako příběh z filmu, ale bohužel to byla má realita a nebylo to vůbec příjemné. Byl jsem v takové fázi, že jsem ani nechtěl chodit do obchodu. Měl jsem pocit, že na mě každý kouká a soudí mě za můj vzhled. Raději jsem si nákupy objednával. Vůbec jsem se o sebe nestaral, chodil jsem příšerně oblékaný a neměl o nic zájem. Všechno jsem vzdal a nebyl jsem na tom dobře ani po zdravotní stránce. Jedl jsem hodně nezdravě,“ pokračoval.

Před svými devětadvacátými narozeninami se nakonec vzchopil a rozhodl se změnit svůj život. I přes obrovský stud poprvé vstoupil do fitness centra a začal cvičit. Zpočátku to pro něj bylo extrémně náročné, ale každý pokrok pro něj byl malou výhrou. Na jeho cestě ho podporovat trenér, který mu pomohl sestavit i zdravý jídelníček na míru.

„Odhodlal jsem se ke změně a bylo to to nejlepší, co jsem mohl udělat. Je ze mě kompletně jiný člověk. A moc lidí mi nevěří, že jsem někdy byl obézní. Je to legrační,“ doplnil s tím, že si nyní také užívá pozornosti žen. Když zhubl, zůstala mu na břiše vytahaná kůže, té se zbavil díky plastice. Vše ostatní je ale jeho zásluhou.